Saptadhara Kya Hai: आखिर क्या है सप्तधारा? खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक; ये हैं तरक्की की वो 7 धाराएं जो बदल देगी भारत की सूरत

What Is Saptadhara: सप्तधारा – भारत की शक्ति की सात धाराएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन सात धाराओं के बारे में बताया जो भारत की ताकत हैं और देश की तरक्की को अगले स्तर पर ले जाएंगी. उन्होंने इन्हें ‘सप्तधारा’ कहा. भारतीयों से इन सात धाराओं का फायदा उठाने के लिए काम करने का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धाराएं भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएंगी. उन्होंने कहा कि आज, लाल किले की प्राचीर से, मैं देश से ‘शक्ति की सप्तधारा’ को अपनाने का आह्वान करता हूं.’

इन सात धाराओं को गिनाते हुए, PM मोदी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, खेती, टेक्नोलॉजी, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन एनर्जी और सॉफ्ट पावर भारत की सप्तधारा हैं. चलिए अब जान लेते हैं कि वो 7 धाराएं क्या हैं.

ये हैं भारत की शक्ति की सात धाराएं

1: मैन्युफैक्चरिंग: मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने इसे भारत की भविष्य की तरक्की का इंजन बताया. PM मोदी ने कहा, हमें कंपोनेंट्स के साथ-साथ पूरे प्रोडक्ट की भी ज़रूरत है, और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनने के लिए कहा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों से अपील करते हुए, PM मोदी ने “लागत, क्वालिटी और स्केल” पर ध्यान देने और ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनने को कहा. मोदी ने कहा, हमारी पैकेजिंग लोगों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, और हमारी सटीकता (precision) हमारी पहचान बननी चाहिए.

2: खेती: PM मोदी ने खेती और फूड प्रोसेसिंग को सप्तधारा की दूसरी धारा बताया. उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा. दुनिया के बाज़ार अब हमारे किसानों के लिए खुले हैं. FTA की वजह से हमें बहुत बड़े बाज़ार तक पहुंच मिल रही है, और हमें वहां तक ​​पहुंचना होगा. हमें खेत से एक्सपोर्ट मार्केट तक जाना होगा. हमारे पारंपरिक भोजन, मोटे अनाज (मिलेट्स), मसाले और फल-सब्जियां ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए.

3: टेक्नोलॉजी: उन्होंने कहा कि तीसरा क्षेत्र टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है. PM मोदी ने कहा, ‘यह डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और उभरती हुई टेक्नोलॉजी का दौर है. इसलिए, भारत को इन टेक्नोलॉजी का हब बनना होगा. हमने UPI की शुरुआत के ज़रिए अपनी क्षमता को पहचाना है. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ‘मेड इन इंडिया’ का 6G पूरे देश में पहुंचे.” UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की सफलता का ज़िक्र करते हुए, PM ने कहा कि अब अगली बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है. “हमने UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए अपनी ताकत पहले ही दिखा दी है. अब हमें अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अगली छलांग लगानी होगी.’

4: गतिशक्ति: पूरे देश में तेज़ी और कनेक्टिविटी की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, PM ने कहा कि कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नई सड़कों और एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. PM ने कहा, ‘हमें बिना रुकावट वाली और तेज़ रफ़्तार कनेक्टिविटी पर ज़ोर देना होगा. हमारे शहरों को हाई-स्पीड रेल से जोड़ा जाना चाहिए. हमें पोर्ट-बेस्ड डेवलपमेंट (बंदरगाह-आधारित विकास) पर भी ध्यान देना होगा.’

5: रक्षा शक्ति (आत्मनिर्भर रक्षा): PM मोदी ने कहा कि रक्षा ‘सप्तधारा’ की पांचवीं धारा है. उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर रक्षा की दिशा में काम करना होगा. PM ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का खास ज़िक्र किया और कहा कि भारत को ड्रोन और काउंटर-ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा.

‘रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है; भारत और दुनिया, दोनों ने अब यह महसूस किया है. जब हर देश अपने हितों का ध्यान रख रहा है, तो भारत दुनिया के लिए सिर्फ़ एक बाज़ार बनकर नहीं रह सकता. हमें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा.’ रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन का आह्वान करते हुए, PM ने ज़ोर दिया कि भारत को अब रक्षा उपकरणों का सप्लायर बनना चाहिए. ‘अगली पीढ़ी की रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करके, हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा.’

6: ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी: ग्रीन एनर्जी को सप्तधारा की छठी धारा बताते हुए, प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े इनोवेशन का आह्वान किया. “भारत को ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करनी चाहिए, साथ ही ग्लोबल चुनौतियों के समाधान भी देने चाहिए. ‘उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी भी मछली पालन, तटीय पर्यटन और ओशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अवसर देती है, जिससे “भारत के विकास के लिए नए रास्ते खुलते हैं’.

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7: सॉफ्ट पावर: PM मोदी ने कहा कि भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ सातवीं सप्तधारा है और उन्होंने योग, हस्तशिल्प, फ़िल्मों, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट और क्रिएटिव दुनिया को देश की ‘सॉफ्ट पावर’ के उदाहरण के तौर पर बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ग्लोबल टूरिस्ट्स को आकर्षित करने की क्षमता है और देश को इस क्षेत्र में काम करना होगा. उन्होंने कहा कि देश में कई नेशनल पार्क, कॉन्सर्ट इकॉनमी और दूसरी जगहें हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं.