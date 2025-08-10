Home > देश > PM मोदी ने किया बैंगलोर मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन, 3 वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी… इन शहरों को करेंगी कनेक्ट

PM Modi In Bengaluru: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन और बेंगलुरु और बेलगावी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। उन्होंने अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरी और अजनी (नागपुर)-पुणे के बीच दो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 10, 2025 12:17:25 IST

वहाँ से, प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) बेंगलुरु जाएंगे, जहाँ वे बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की आधारशिला रखेंगे और आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा स्टेशन तक येलो लाइन का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।
इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से एचएएल हवाई अड्डे जाएंगे और दोपहर 2.45 बजे दिल्ली वापस आ जाएंगे।

बैंगलोर मेट्रो चरण-2 परियोजना

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय के अनुसार, बैंगलोर मेट्रो चरण-2 परियोजना के आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन मेट्रो, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक और 16 स्टेशन हैं, की लागत लगभग 7,160 करोड़ रुपये है। इस येलो लाइन के खुलने से, बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करेगा।

अधिकारियों के अनुसार, येलो लाइन से होसुर रोड, सिल्क बोर्ड जंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी जंक्शन जैसे कई अत्यधिक भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर में यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है।

मेट्रो चरण 3, जिसे ऑरेंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे, अनुमानित 15,611 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

44 किलोमीटर, 31 एलिवेटेड स्टेशन

इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। चरण 3 में दो गलियारे या लाइनें होंगी: जेपी नगर चौथा चरण से केम्पापुरा (32.15 किमी) और होसाहल्ली से कडाबागेरे (12.5 किमी)।

