Kartavya Bhawan Inauguration: PM Modi ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन, कहा – ये विकसित भारत की नीतियों और दिशा का मार्गदर्शन करेगा

Kartavya Bhawan Inauguration: पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि नवनिर्मित कर्तव्य भवन विकसित भारत की नीतियों और दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह भवन न केवल आधुनिक बुनियादी ढाँचे का प्रतीक है, बल्कि सुशासन और भविष्य के लिए तैयार प्रशासन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि “अगस्त क्रांति का महीना है” और स्वतंत्रता दिवस से पहले, राष्ट्र आधुनिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के पूरा होने से चिह्नित कई ऐतिहासिक मील के पत्थर देख रहा है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और इसे जनसेवा के प्रति अटूट संकल्प और निरंतर प्रयासों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन न केवल नीतियों और योजनाओं के तेज़ क्रियान्वयन में मदद करेगा, बल्कि देश के विकास को नई गति भी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन “एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता” को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “आज, राष्ट्र ने हमारे श्रमयोगियों के अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प को देखा है जिन्होंने इसे आकार दिया है।”

Speaking at the inauguration of Kartavya Bhavan, a state-of-the-art facility designed to enhance governance by bringing together multiple ministries and departments under one roof. https://t.co/FRsuapXkbb

