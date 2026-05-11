वडोदरा में पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, सरदारधाम हॉस्टल का किया उद्घाटन, हजारों छात्रों को मिलेगी सुविधा

PM Modi Inaugurate SardarDham Hostel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वडोदरा के दौरे पर पहुंचें. इस दौरान उन्होंने सरदारधाम हॉस्टल का उद्घाटन किया. इस अवसर पर पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला. प्रशासन तथा भाजपा संगठन, दोनों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई. इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहें.

पीएम मोदी रविवार रात गुजरात की अपनी दो-दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए जामनगर पहुंचे थें; राज्य में उनके कार्यक्रमों से पहले जामनगर, सोमनाथ और वडोदरा में सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे और उनके स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे.

पीएम मोदी ने वडोदरा में सरदारधाम हॉस्टल का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में सरदारधाम हॉस्टल का उद्घाटन किया. इस प्रोजेक्ट में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं, साथ ही एक सेंट्रल डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने सरदारधाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा किया, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई-लाइब्रेरी शामिल हैं.