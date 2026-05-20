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पीएम मोदी ने मेलोनी को कौन सी टॉफी गिफ्ट की? जानिए इसके मालिक के बारे में, जिनकी 72000 करोड़ की है संपत्ति

PM Modi Gifts Toffee to Meloni: पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास गिफ्ट दिया. इसका वीडियो मेलोगी ने साझा किया है. इसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं. आखिर पीएम मोदी ने मेलोनी को कौन सी चॉकलेट गिफ्ट की?

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 20, 2026 1:56:36 PM IST

पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की
पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की


इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान खास टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट में दिया. इस तोहफे को मिलने के बाद मेलोनी इतनी खुश हुईं कि उन्होंने वीडियो साझा कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. चलिए जानत हैं उस चॉकलेट के बारे में, जिसे पीएम मोदी ने किया गिफ्ट.

मोदी ने क्या दिया गिफ्ट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इटली यात्रा के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट उपहार में दिया. मेलोनी ने इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, ‘गिफ्ट के लिए धन्यवाद.’ वीडियो में मोदी और मेलोनी दोनों को टॉफी का पैकेट पकड़े हुए दिखाया गया है. वीडियो में मेलोनी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक उपहार लाए हैं. एक बहुत ही स्वादिष्ट टॉफी’, जिस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया ‘मेलोडी’, और दोनों नेताओं ने टॉफी का पैकेट दिखाया और खुलकर हंसे.

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कौन सी है ये टॉफी?

आपको बता दें कि इस टॉफी का नाम मेलोडी है. यह टॉफी अपने लाजवाब स्वाद के लिए प्रसिद्ध है. इस टॉफी में कैरेमल की बाहरी परत के अंदर मलाईदार फ्लेवर का भी टेस्ट होता है . पारले प्रोडक्ट्स द्वारा निर्मित, यह दशकों से सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच एक पसंदीदा प्रोडक्ट रहा है. 

कितने की मिलती है?

मेलोडी टॉफी भारत में 01 रुपये की मिलती है. इसकी कीमत  काफी किफायती है, जिससे लोग इसे आसान से खरीदकर इसका स्वाद का आनंद ले पाते हैं. 

इस वजह से भी ट्रेंड कर रहा है मेलोडी?

मेलोडी टॉफी का एक और मायने लोग लगा रहे हैं. पीएम मोदी और मेलोनी के नामों को मिलाकर मेलोडी होता है, जो लोगों के बीच काफी चर्चा में हैं. इस वजह से भी मेलोडी टॉफी की काफी चर्चा हो रही है. 

कौन है इसका मालिक?

मेलोडी पार्ले कंपनी का प्रोडक्ट है. इस कंपनी को चौहान परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है. आपको बता दें कि वर्तमान में इस कंपनी का नेतृत्व और संचालन विजय चौहान (Vijay Chauhan) और उनका परिवार कर रहा है. उनकी नेटवर्थ की बात करें, तो उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (भारतीय रुपये में लगभग 72,000 करोड़ रुपये से अधिक) है। वे भारत के सबसे सफल और धनी उद्योगपतियों में से एक हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: PM Modi with Meloni: रोम में फिर बना Melody Moment! मेलोनी और मोदी की मुलाकात ने बटोरी सुर्खियां

Tags: meloninarendra modi
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