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Melody के Tasty में ट्विस्ट, 1 रुपये में किया दिलों पर राज, क्यों कायम है इसका आज भी क्रेज

Melody एक बार फिर चर्चा में है. कैरामल और चॉकलेट के अनोखे स्वाद वाली यह टॉफी वर्षों से बच्चों और बड़ों के लिए मीठी यादों का खास हिस्सा बनी हुई है.

By: Munna Verma | Last Updated: May 20, 2026 2:54:30 PM IST

Melody टॉफी की दिलचस्प कहानी
Melody टॉफी की दिलचस्प कहानी


Melody Toffee: रोम दौरे के दौरान नरेन्द्र मोदी ने Giorgia Meloni को भारत की मशहूर Melody टॉफी भेंट की, जिसके बाद यह कैंडी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई. सोशल मीडिया से लेकर आम बातचीत तक, हर जगह Melody की चर्चा होने लगी. अपने अनोखे कैरामल और चॉकलेट स्वाद के लिए पहचानी जाने वाली यह टॉफी दशकों से भारतीयों की पसंद बनी हुई है. ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर Melody की शुरुआत कब हुई और यह इतनी लोकप्रिय कैसे बनी.

भारत में जब भी चॉकलेट टॉफी की बात होती है, तो सबसे पहले जिस नाम का ख्याल आता है, वह है Melody. अपनी अनोखी चॉकलेटी फिलिंग और कैरामल स्वाद के कारण Melody ने दशकों से बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के दिल में खास जगह बनाई है. यह सिर्फ एक टॉफी नहीं, बल्कि 90 और 2000 के दशक के बच्चों की खूबसूरत यादों का हिस्सा बन चुकी है.

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1983 में हुई थी Melody की शुरुआत

Parle Products ने Melody को साल 1983 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. उस समय मार्केट में कई टॉफियां मौजूद थीं, लेकिन Melody ने अपने अलग स्वाद और अनोखे कॉम्बिनेशन से लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया. इस टॉफी की सबसे बड़ी खासियत इसका डबल फ्लेवर है. बाहर से मुलायम कैरामल की परत और अंदर से स्वादिष्ट चॉकलेट फिलिंग इसे बाकी टॉफियों से अलग बनाती है. यही कारण है कि पहली बार खाने वाला भी इसका फैन बन जाता है.

“Melody Itni Chocolaty Kyun Hai?” बनी पहचान

Melody की लोकप्रियता में इसकी फेमस टैगलाइन का भी बड़ा योगदान है. “Melody Itni Chocolaty Kyun Hai?” वर्षों तक टीवी और रेडियो पर सुनाई देने वाला यह डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया. यह टैगलाइन इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी लोग मजाक और बातचीत में इसका इस्तेमाल करते हैं. ब्रांडिंग के इस अनोखे अंदाज ने Melody को सिर्फ एक टॉफी नहीं, बल्कि भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया.

कम कीमत में शानदार स्वाद

Melody की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी किफायती कीमत भी रही है. कम पैसों में मिलने वाला इसका चॉकलेटी स्वाद बच्चों को बेहद पसंद आया. स्कूल के बाहर की दुकानों से लेकर मोहल्ले की किराना दुकानों तक, Melody लगभग हर जगह आसानी से उपलब्ध रही. यही वजह है कि यह छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बन गई.

90s Kids के लिए खास नॉस्टैल्जिया

90 और 2000 के दशक में बड़े हुए बच्चों के लिए Melody सिर्फ एक टॉफी नहीं, बल्कि बचपन की याद है. स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ टॉफी बांटना, छुट्टे पैसों में Melody खरीदना और उसके चॉकलेटी सेंटर का इंतजार करना आज भी लोगों को पुरानी यादों में ले जाता है. आज सोशल मीडिया पर भी कई लोग Melody को अपने बचपन का फेवरेट स्नैक बताते हैं.

आज भी कायम है Melody का क्रेज

समय बदलने के साथ बाजार में कई नई चॉकलेट्स और कैंडीज आईं, लेकिन Melody का क्रेज आज भी बरकरार है. इसकी सादगी, स्वाद और भावनात्मक जुड़ाव ने इसे भारत की सबसे पसंदीदा टॉफियों में शामिल कर दिया है. आज भी Melody भारत की लगभग हर किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाती है और हर उम्र के लोगों को अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है.

Tags: Giorgia MeloniMelody Toffeepm modi
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