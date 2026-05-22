सिर्फ Melody ही नहीं, PM मोदी ने मेलोनी को दिया 2300 साल पुराना बेशकीमती तोहफा, गदगद हुईं इटली की प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वहां के नेताओं के लिए उपहार जरूर ले जाते हैं. इन उपहारों में हमेशा भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कला की झलक प्रतिबिंबित होती है. हाल ही में PM मोदी इटली की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, जिसके वीडियो इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुए; खासतौर पर मेलोडी टॉफी वाले, लेकिन PM मोदी ने सिर्फ टॉफी का पैकेट ही गिफ्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को भारत में बुनी हुई खास स्टोल भी गिफ्ट की है.

बता दें कि मोदी जी ने PM मेलोनी को असम के प्रसिद्ध मूंगा सिल्क से बना हुआ स्टोल भेंट किया है. इस खास रेशम को भारत की सबसे अनमोल पारंपरिक बुनाइयों में गिना जाता है. इस सिल्क की पहचान इसका प्राकृतिक सुनहरा रंग है.

मोदी जी ने गिफ्ट किया रेशमी स्टॉल

PM मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोनी को असम में बनने वाला खास मूंगा सिल्क का स्टोल गिफ्ट किया है. इस स्टॉल को गहरे नीले और बेज कलर के खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया गया है. खूबसूरत बूटी डिजाइन और टैसल वाला ये स्टोल बेहद सिंपल और एलीगेंट है. इस पर पारंपरिक ज्यामितीय डिजाइन और फूलों वाले पैटर्न बने हुए हैं.

मूंगा सिल्क के बारे में

मूंगा सिल्क भारत की सदियों पुरानी विरासत है. असम के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को संभाले हुए हैं. यह पारंपरिक रेशम असम में बनने वाला बेहद दुर्लभ और पारंपरिक फैब्रिक है. यह एक विशेष तरह के रेशम के कीड़ों से तैयार किया जाता है. इसकी खासियत इसका प्राकृतिक सुनहरा रंग होता है, जो इसे बाकी सिल्क से अलग पहचान देता है.

बता दें कि मूंगा सिल्क की समय के साथ चमक और ज्यादा निखरती जाती है इसी वजह से इसे “गोल्डन सिल्क” यानी सुनहरा रेशम कहा जाता है. दुनिया में यह रेशम बहुत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसलिए इसे दुर्लभ और लग्जरी कपड़ों की श्रेणी में रखा जाता है.

असम के राजघराने की शान था मूंगा सिल्क

मूंगा सिल्क का इतिहास काफी प्राचीन है. इसे भारत की पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार असम में इसकी बुनाई की परंपरा करीब 2300 साल पुरानी है. प्राचीन काल में असम के राजघराने और अमीर परिवार खास मौकों पर मूंगा सिल्क से बने हुए वस्त्र पहनते थे. इसे शाही कपड़ों में गिना जाता था. आज भी असम के कई गांवों में लोग पारंपरिक तरीके से इसकी बुनाई करते हैं.

कितने दिन में तैयार होता है मूंगा सिल्क और कितनी है कीमत

मूंगा सिल्क तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगती है. इसके लिए खास किस्म के रेशम के कीड़ों को पाला जाता है. फिर उनके बनाए कोकून से बेहद महीन धागा निकाला जाता है. इसके बाद इन धागों को साफ कर हाथों से बुनाई की जाती है. इस रेशम के धागे से एक स्टोल या साड़ी तैयार करने में कभी-कभी कई महीनों तक का समय लग जाता है. यही कारण है कि यह रेशम इतना महंगा होता है.

वहीं कीमत की बात करें तो मूंगा सिल्क की कीमत उसकी डिजाइन और बुनाई पर निर्भर करती है. आमतौर पर मूंगा सिल्क से बनी हुई शॉल की कीमत करीब 3,500 रुपये से लेकर 38,000 रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है. इसकी कीमत मुख्य रूप से सिल्क की शुद्धता पर निर्भर करती है. बता दें कि कुछ प्रीमियम मूंगा सिल्क साड़ियों की कीमत 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी बताई जाती है.