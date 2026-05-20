PM मोदी ने मेलोनी को दी Melody चॉकलेट, शेयर मार्केट में मची हलचल, दूसरी कंपनी के शेयर्स ने पकड़ी रफ्तार

Parle Melody: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इटली दौरे पर हैं. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. मेनोी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, जिसके बाद से यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाया हुआ है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी को लोडी चॉकलेट गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडिया में साफ दिख रहा है कि मोदी मेलोडी कचॉकलेट का पैकेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इसके बाद से ही मेलोडी चॉकलेट काफी चर्चा में है. लोग मेलोडी के बारे में सर्च कर रहे हैं कि यह टॉफी या चॉकलेट आखिर कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाती है और कंपनी का मालिक कौन है.

शेयर्स में भी दिखी काफी तेजी

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मेलोनी द्वारा सोशल मीडिया पर मोदी द्वारा मेलोडी गिफ्ट लेते हुए शेयर की गई वीडियो के बाद से शेयर मार्केट में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है. माना जा रहा है कि कंपनी ने काफी अच्छी कमाई भी कर ली है और एक ही दिन में करोड़ों रुपये का प्रॉफिट बना लिया है. माना जा रहा है कि मेलोडी की वीडियो वायरल होने के बाद Parle Industries के शेयर 5 रुपये से बढ़कर अपर सर्केट लगने के बाद 5.25 रुपये तक पहुंच गए हैं.

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव

शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव देखा जाता है. मार्केट में पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर तेजी से भाग रहे हैं. देखा जाए तो मेलोडी की कंपनी को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन देखने के लिए मिल रही है. दरअसल, मोदी द्वारा मेनलोनी को दी गई मेलोडी टॉफी पार्ले प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी बनाती है, लेकिन जो शेयर्स भाग रहे हैं दरअसल, वे पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर बढ़ रहे हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर लोग इस तरह देख रहे हैं कि पार्ले कंपनी के शेयर ने सीधा 5 फीसदी बढ़ गए हैं. आसान शब्दों में समझें तो असल में टॉफी की कंपनी और जिस कंपनी का शेयर बढ़ रहा है दोनों एक नहीं हैं बल्कि, अलग-अलग ब्रांड और प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं.