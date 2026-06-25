Home > देश > क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई

क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई

सोशल मीडियो पर यह वीडियो देख कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें आधार कार्ड पर ऐसी दिया जाएगा. लेकिन, ऐसे क्या वाकई केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना आई है, जिसमें आधार कार्ड पर मुफ्त में ऐसी दिया जा रहा है. चलिए जानते हैंइसके पीछे की सच्चाई के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 25, 2026 1:23:11 PM IST

क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई


PM Modi Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कथि  तौरप पर यह दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह घोषणा करते नजर आ रहे हैं कि देश के हर नागरिक को उनके आधार कार्ड के जरिए फ्री में AC दिया जाएगा. वीडियो में पीएम मोदी यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस गर्मी से बचने के लिए हमारी सरकार ने तत्काल फैसला लिया है कि हर परिवार को उनके आधार कार्ड पर एक ऐसी दिया जाएगा.

सोशल मीडियो पर यह वीडियो देख कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें आधार कार्ड पर ऐसी दिया जाएगा. लेकिन, ऐसे क्या वाकई केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना आई है, जिसमें आधार कार्ड पर मुफ्त में ऐसी दिया जा रहा है. चलिए जानते हैंइसके पीछे की सच्चाई के बारे में. 

You Might Be Interested In

PIB ने फैक्ट चेक में बताई सच्चाई 

सोशल मीडियो पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने जवाब दिया है. PIB का कहना हि कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है. एजेंसी के मुताबिक यह वीडियो AI की मदद से तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है. यह केवल AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. PIB ने जनता को आगाह करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे AI वीडियो के झांसे में नहीं आने के लिए कहा है. एजेंसी का कहना है कि केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक सोर्स से ही लेनी चाहिए. 

कहां से लें सही जानकारी?

आजकल सोशल मीडिया की मदद से ऐसे बहुत से भ्रामक ऐआई वीडियो जारी किए जाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है. आप सरकार या सरकारी योजनाओं से जुड़ी कोई भी जानकारी PIB Fact Check  से ले सकते हैं. सोशल मीडिया पर कोई गलत या भ्रामक जानकारी दिखने पर आप factcheck@pib.gov.in को मेल करने के साथ ही स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 8799711259 पर भेज सकते हैं. 

Tags: home-hero-pos-8PM Modi Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026
क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई
क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई
क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई
क्या वाकई सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC? PM Modi के नाम पर वीडियो वायरल, PIB ने बताई सच्चाई