Home > देश > Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत

Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा में बुधवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन के एक खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने से सात बच्चों और तीन महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 13, 2025 19:04:00 IST

Dausa Road Accident
Dausa Road Accident

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा में बुधवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन के एक खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने से सात बच्चों और तीन महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ जब श्रद्धालु खाटूश्यामजी मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ज़्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के रहने वाले थे।

दौसा के ज़िला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने कहा, “शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बापी के पास हुई इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। नौ लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया, जहाँ एक की मौत हो गई। यह दुर्घटना एक यात्री पिकअप और एक ट्रेलर ट्रक के बीच हुई।”

पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख

पीएमओ की तरफ से एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि, राजस्थान के दौसा में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।

दौसा पुलिस अधीक्षक ने हादसे पर क्या कहा?

दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया, “खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है और अब तक 10 लोगों के हताहत होने की खबर है। लगभग 7-8 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है।”

यह घटना दौसा में एक कार-ट्रेलर की टक्कर में पाँच लोगों की मौत के ठीक तीन दिन बाद हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेलर अचानक दो हिस्सों में टूटकर कार से टकरा गया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पीड़ित जयपुर से एक प्रतियोगी परीक्षा देकर अपने गाँव लौट रहे थे।

पुलिस ने इस मामले में क्या कहा?

पुलिस ने कहा- फ़िलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गलती किसकी थी। हमारी टीम मौके पर पहुँची और सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 15 घायलों में से 9 की हालत भी गंभीर है। उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया है। हम हादसे के कारणों की जाँच कर रहे हैं। हादसे के सभी पीड़ित यूपी के रहने वाले थे। घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

Vote Chori in MP: बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी की गूंज,एक ही पते पर 50 से 100 वोटर्स रह रहे हैं

Tags: Dausa road accidenthome-hero-pos-4pm modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत
Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत
Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत
Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?