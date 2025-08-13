Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान… 11 लोगों की हो चुकी है मौत

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा में बुधवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन के एक खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने से सात बच्चों और तीन महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ जब श्रद्धालु खाटूश्यामजी मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ज़्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के रहने वाले थे।

दौसा के ज़िला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने कहा, “शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बापी के पास हुई इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। नौ लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया, जहाँ एक की मौत हो गई। यह दुर्घटना एक यात्री पिकअप और एक ट्रेलर ट्रक के बीच हुई।”

पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख

पीएमओ की तरफ से एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि, राजस्थान के दौसा में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।

Deeply saddened by the loss of lives in an accident in Dausa, Rajasthan. Condolences to the families who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The… — PMO India (@PMOIndia) August 13, 2025

दौसा पुलिस अधीक्षक ने हादसे पर क्या कहा?

दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया, “खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है और अब तक 10 लोगों के हताहत होने की खबर है। लगभग 7-8 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है।”

यह घटना दौसा में एक कार-ट्रेलर की टक्कर में पाँच लोगों की मौत के ठीक तीन दिन बाद हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेलर अचानक दो हिस्सों में टूटकर कार से टकरा गया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पीड़ित जयपुर से एक प्रतियोगी परीक्षा देकर अपने गाँव लौट रहे थे।

पुलिस ने इस मामले में क्या कहा?

पुलिस ने कहा- फ़िलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गलती किसकी थी। हमारी टीम मौके पर पहुँची और सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 15 घायलों में से 9 की हालत भी गंभीर है। उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया है। हम हादसे के कारणों की जाँच कर रहे हैं। हादसे के सभी पीड़ित यूपी के रहने वाले थे। घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

