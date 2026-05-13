PM मोदी के काफिले में हुई बड़ी कटौती! जानिए पहले कितना था गाड़ियों पर तेल का खर्च और अब कितनी होगी बचत?

PM Modi Convoy: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की पुरजोर अपील की थी. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद सोशल मीडिया और बुद्धिजीवियों के बीच एक नई बहस छिड़ गई. आलोचकों ने सवाल उठाए कि खुद प्रधानमंत्री के काफिले में दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, जिनमें भारी मात्रा में ईंधन खर्च होता है. लेकिन अब इन सवालों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों के मुताबिक, पीएम मोदी ने खुद मिसाल पेश करते हुए अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या को लगभग आधा करने का फैसला लिया है. आखिर पहले प्रधानमंत्री का काफिला कितना तेल ‘पीता’ था और इस बदलाव के बाद अब कितनी बचत होगी? आइए जानते हैं इस बड़े फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी.

पहले कितनी गाड़ियां इस्तेमाल होती थीं?

प्रधानमंत्री के काफिले में आम तौर पर सुरक्षा और मदद के लिए कई गाड़ियां होती हैं. इनमें SUV, सुरक्षा एस्कॉर्ट, एम्बुलेंस और तकनीकी मदद वाली गाड़ियां शामिल होती हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहले PM के काफिले में लगभग 18 से 20 गाड़ियां होती थीं. अब यह संख्या घटाकर लगभग 9 से 10 कर दी गई है. हालांकि, सुरक्षा इंतज़ामों से कोई समझौता नहीं किया गया है.

कितना ईंधन खर्च होता था?

प्रधानमंत्री के काफिले में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर गाड़ियां बड़ी SUV होती हैं, जो औसतन 6 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती हैं. अगर काफिला एक दौरे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले इसमें लगभग 250 से 300 लीटर ईंधन खर्च होता था. गाड़ियों की संख्या कम होने से, अब यह खर्च लगभग आधा हो सकता है. अनुमान है कि हर आधिकारिक दौरे पर 100 से 150 लीटर तक ईंधन बचाया जा सकता है. पूरे साल होने वाले सभी आधिकारिक दौरों को मिलाकर देखें, तो इस पहल से हज़ारों लीटर पेट्रोल और डीज़ल की बचत हो सकती है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा

सूत्रों के मुताबिक, PM मोदी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जहां भी मुमकिन हो, काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) शामिल की जाएं. इस कदम से पेट्रोल और डीज़ल की खपत और कम होगी, और साथ ही पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा. सरकार अभी मौजूदा व्यवस्था में नई गाड़ियां खरीदे बिना ही EVs को शामिल करने की तैयारी कर रही है.