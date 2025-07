PM Modi को ब्राजील में भी मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देख जल गए कंगाल पाकिस्तान के आका

PM Narendra Modi:पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा पर हैं और अपनी ब्राज़ील यात्रा के दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर भारत-ब्राज़ील सहयोग बढ़ाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया।मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी को किसी विदेशी सरकार द्वारा दिया गया यह 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर पीएम मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर थे। ब्राजील की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए रवाना होंगे। ब्राजील से वे अफ्रीकी देश नामीबिया जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने कल (स्थानीय समयानुसार) ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस में मुलाकात की। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी का कल ब्राज़ील के अल्वोराडा पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला के साथ बैठक की और रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

PM @narendramodi has been conferred with ‘The Grand Collar of the National Order of the Southern Cross,’ Brazil’s highest honour. It was presented to him by President @LulaOficial. pic.twitter.com/Su19yXhMSz

— PMO India (@PMOIndia) July 8, 2025