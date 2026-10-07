Viksit Bharat Sankalp Sabha: मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक 25 साल का सफर, PM Modi ने कहीं ये बड़ी बातें

PM Modi Viksit Bharat Sankalp Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ में पहुंचे तो उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ. यह सभा भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार के मुखिया के तौर पर उनके 25 साल पूरे होने के मौके पर अपने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत रखी थी. लोगों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए, BJP के झंडे लहराए और ‘भारत माता की जय’ और ‘स्वागत है, भाई स्वागत है; मोदी जी का स्वागत है’ जैसे नारे लगाए. कई लोग उनके आने का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हुए भी दिखे. लोगों को संबोधित करते हुए, BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने PM मोदी को सरकार के हेड के तौर पर 25 साल पूरे करने पर बधाई दी और कहा कि लोग उन्हें देश की सेवा करते रहने के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं.

PM Modi द्वारा कहीं गईं बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 वर्ष की जनसेवा के अनुभव की पूंजी पूरे देश की जनता की पूंजी है. आज जो कुछ भी हूं देश की जनता जनार्दन के कारण ही हूं देश की जनता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है. मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है देश के हर नागरिक का उन पर सबसे ज्यादा हक है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्कूल में सबसे पहले पहुंचने वाले छात्र में उनका नाम होता था आज भी वो छात्र रोज सीखने का प्रयास करते है. आज भगवान से मांगा कि उनकी सीखने की शक्ति कम ना हो जितना सीखूंगा देश का सामर्थ्य और बढ़ेगा. हर घटना ने उनको कुछ ना कुछ सिखाया है जिसने उनको जिताया उसने मुझे विनम्र बनाया जिसने उनको गिराया उसने उनको खड़ा होना सिखाया जिसने विरोध किया उसने लोकतंत्र की शक्ति सिखाई.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके जीवन की कोई घटना व्यर्थ नहीं गई हर घटना ने कुछ ना कुछ सिखाया. मीडिया ने खट्टे मीठे अनुभव के साथ आगे बढ़ने का काम सिखाया. साधन भले ही कम हो सपने बड़े होने चाहिए हौंसले बड़े होने चाहिए.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनको कभी नहीं लगा कि वह अकेले है कोटि कोटि लोग उनके साथ थे. हम सेवक है मानवता के सेवा हमारा धर्म है दिन दुखियों की सेवा करना उनका धर्म है, ऐसे कोटि कोटि स्वयं सेवकों कार्यकर्ताओं का भी भरपूर साथ उनको मिला है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिनकी धमनियों में ऐसा लहू हो उसको कोई रोक नहीं सकता. 25 वर्ष की यात्रा उनके लिए व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है. इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सेवा की पहाड़ों में जंगलों ने समय गुजारा भाजपा की सेवा की. चुनाव लड़ाया तो था कभी चुनाव लड़ा नहीं था चुनाव लड़ना होता तो पहले ही राजनीति में उतर जाता.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाल्यकाल से जो शिक्षा मिली थी वो थी एंबिशन के लिए नहीं मिशन के लिए जीवन जीना है. जो भी जिम्मेदारी मिली उनको निभाता रहा निस्वार्थ कर्म किया. कर्म ही मेरा धर्म है. गीता ने सिखाया है कर्मण्य वादिका रस्ते कर्म पर ही हमारा अधिकार है. कर्म ही पूरी क्षमता से करना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेवा के सामने सत्ता सुख कुछ भी नहीं है भारत जैसी पुण्य भूमि कही नहीं मिलेगी. अंधकार के युग में भी मानवता का ज्ञान दिया सेवा का भाव दिया, 25 वर्ष का मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुजरात में था तो गुजरात के विकास से देश का विकास किया. उनके पास अनुभव नहीं था सिर्फ जनता पर विश्वास था. जनता को साथ लेकर नीति बनाई नीति लागू की और फिर कहा We will do it – We will do it जब जनता साथ हो तो परिणाम भी आते है गुजरात में कर के दिखाया.

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