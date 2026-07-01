Home > उत्तर प्रदेश > दिल्ली में बनेगी 8 KM लंबी 6 लेन टनल, घंटों की दूरी मिनटों में होगी तय, चेक कर लें रूट; यूपी को भी मिली बड़ी सौगात!

दिल्ली में बनेगी 8 KM लंबी 6 लेन टनल, घंटों की दूरी मिनटों में होगी तय, चेक कर लें रूट; यूपी को भी मिली बड़ी सौगात!

दिल्ली-UP वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार के इस महा-फैसले से भयंकर जाम से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति. जानिए आपके शहर को क्या मिला...

By: Shivani Singh | Last Updated: July 1, 2026 4:29:04 PM IST

दिल्ली में बनेगी 8 KM लंबी 6 लेन टनल, घंटों की दूरी मिनटों में होगी तय, चेक कर लें रूट; यूपी को भी मिली बड़ी सौगात(Image-AI)
दिल्ली में बनेगी 8 KM लंबी 6 लेन टनल, घंटों की दूरी मिनटों में होगी तय, चेक कर लें रूट; यूपी को भी मिली बड़ी सौगात(Image-AI)


पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए 14,115 करोड़ रुपये के दो मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इस फैसले से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को भयंकर जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है. जहां दिल्ली में एक आधुनिक टनल का निर्माण होगा, वहीं यूपी के विकास को भी नए पंख लगेंगे. जानिए इन प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल.

सरकार ने दिल्ली के द्वारका में एक आधुनिक, 6-लेन टनल बनाने को मंज़ूरी दी है. इस बड़े प्रोजेक्ट पर 6,970 करोड़ का भारी खर्च आएगा. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में विकास को बड़ा बढ़ावा मिला है; यूपी में कानपुर से कबराई तक एक नया 4-लेन हाईवे बनाया जाएगा. इस एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,145 करोड़ तय की गई है. अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘ये फैसले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देंगे.’ सरकार इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर कुल मिलाकर 14,115 करोड़ खर्च करने जा रही है.

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दिल्ली के द्वारका टनल प्रोजेक्ट की विशेषताएं

दिल्ली में इस नए प्रोजेक्ट के तहत, नेशनल हाईवे 148AE पर एक 6-लेन टनल बनाई जाएगी. यह शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी. शिवमूर्ति इंटरचेंज द्वारका एक्सप्रेसवे (NH-248 BB) का एक अहम हिस्सा है. इस टनल के बनने से वेस्ट और साउथ दिल्ली के बीच यात्रा काफी तेज़ हो जाएगी.

इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी. एक खास बात यह है कि टनल का 3.1 किलोमीटर का हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से गुज़रेगा.
सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पांच साल का समय तय किया है. इसका मतलब है कि आने वाले सालों में दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी. यह एक आधुनिक ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट प्रोजेक्ट है और इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा.

यूपी के लिए अच्छी खबर

7,145 करोड़ का नया प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में विकास को गति देगा. सरकार ने कानपुर को कबराई से जोड़ने वाले 242 किलोमीटर लंबे, चार-लेन वाले हाईवे को मंज़ूरी दे दी है. यह अहम प्रोजेक्ट भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है और इसे टोल सिस्टम पर आधारित BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल के तहत बनाया जाएगा.

इस हाईवे के बनने से कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे ज़िलों को सीधा फ़ायदा होगा. महोबा एक ‘एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट’ (आकांक्षी ज़िला) है और यह प्रोजेक्ट वहाँ विकास की एक नई लहर लाएगा. सरकार का लक्ष्य इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ़ ढाई साल में पूरा करना है. कबराई एग्रीगेट माइनिंग (पत्थर-गिट्टी खनन) का एक बड़ा केंद्र है, और वहाँ से कानपुर और भोपाल तक सामान पहुँचाने के लिए इस हाईवे की बहुत ज़रूरत थी.

नया हाईवे कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर और कबराई में ट्रैफ़िक जाम से काफ़ी राहत देगा. सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर और कबराई के बीच यात्रा का समय साढ़े तीन घंटे से घटकर सिर्फ़ डेढ़ घंटा रह जाएगा यानी यात्रा के समय में 58% की भारी कमी आएगी. इस हाईवे पर गाड़ियाँ 80 से 100 किमी/घंटा की तेज़ रफ़्तार से चल सकेंगी. यह प्रोजेक्ट PM गति शक्ति पहल के तहत चार इकोनॉमिक नोड्स और दस लॉजिस्टिक्स नोड्स को भी आपस में जोड़ेगा.

Tags: delhi 6 lane tunnelhighwaymodi cabinet
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