PM Modi Speech Live: बंगाल जीत पर बोले पीएम मोदी, ‘ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल ही कमल

Bengal Election Result 2026: BJP ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. बंगाल में मिली जीत खास तौर पर अहम है. BJP कार्यकर्ता इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाम 6 बजे दिल्ली में BJP मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है. अपने दौरे के दौरान, वह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. अलग-अलग राज्यों में पार्टी की जीत के बाद BJP मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की PM मोदी की एक परंपरा रही है. BJP मुख्यालय में फिलहाल जश्न की तैयारियां चल रही हैं. पार्टी दफ्तर को फूलों से सजाया गया है. कई BJP नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं.

बंगाल में ‘कमल’ खिला: PM मोदी

बंगाल में BJP की शानदार जीत के बाद PM मोदी ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ‘कमल’ (BJP का चुनाव चिह्न) खिल गया है. 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. यह जनता की ताकत की जीत है, और BJP की सुशासन की राजनीति सफल साबित हुई है. मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने श्रद्धा से नतमस्तक हूं.

जनता ने BJP को एक शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. हम एक ऐसी सरकार देंगे जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर और सम्मान सुनिश्चित करे. उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में BJP की यह ऐतिहासिक जीत, पीढ़ियों से चले आ रहे अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं हो पाती. मैं उन सभी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. वर्षों तक उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है हर तरह की चुनौतियों का सामना किया है, और हमारे विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुँचाया है. वे ही हमारी पार्टी की असली ताकत हैं.

PM मोदी BJP मुख्यालय पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BJP मुख्यालय पहुंच गए हैं. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया. इस अवसर पर PM मोदी ने एक विशेष कुर्ता और धोती पहनी हुई है.

‘मुझे BJP कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी नज़र आ रही है’

बंगाल और असम में BJP की शानदार जीत के बाद, PM मोदी ने BJP मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है. जब सालों की लगन और कड़ी मेहनत का फल सफलता के रूप में मिलता है, तो चेहरे पर जो खुशी झलकती है ठीक वैसी ही खुशी आज मुझे पूरे देश में BJP कार्यकर्ताओं के चेहरों पर दिखाई दे रही है.’

PM मोदी ने कहा, ‘आज मैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ. मैं BJP के हर कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ. BJP के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है; उन्होंने ‘कमल’ खिला दिया है.’

‘आज भारत के संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है’

PM मोदी ने कहा कि इन पाँच राज्यों के लोगों ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारा भारत ‘लोकतंत्र की जननी’ क्यों है. लोकतंत्र एक ऐसा मूल्य है जो हमारी रग-रग में बसा है. आज सिर्फ़ भारत के लोकतंत्र की ही जीत नहीं हुई है, बल्कि भारत के संविधान की भी जीत हुई है. पश्चिम बंगाल में लगभग 93 प्रतिशत मतदान अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं. इसके अलावा, इस प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा रही है. यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे शानदार नज़ारा है.

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