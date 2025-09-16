Birthday Special: PM मोदी के वो 11 बड़े फैसले, जिसने आम लोगों की बदल दी जिंदगी
Birthday special: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जानिए उनके कार्यकाल के 11 बड़े काम, जिनमें स्वच्छ भारत, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया शामिल हैं. उनके नेतृत्व में भारत के कई ऐतिहासिक बदलाव.

September 16, 2025

pm modi
pm modi

PM Modi birthday: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को एक नई दिशा ले जाने का काम किया है. चाहे गरीबों को बैंकिंग से जोड़ने की बात हो, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की बात हो, या भारत को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की, प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदला है और आमलोगों की जिंदगी को बदलकर रख दिया। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर, आइए जानते हैं उनके कार्यकाल के 11 सबसे बड़े काम. जिन्होंने आमलोगों को कई स्तर पर सुरक्षा और सहायता प्रदान की है.

सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान कि यह अभियान 2014 में महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया था. लाखों शौचालय बनाए गए, खुले में शौच की प्रथा में भारी कमी आई.

2. जन धन योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू की गई थी. इस योजना ने वित्तीय समावेशन की तस्वीर बदल दी.  जिसके बाद 50 करोड़ से ज़्यादा आम नागरिकों के बैंक खाते खोले गए.

3. GST का कार्यान्वयन: GST 2017 में लागू किया गया था। इसने जटिल कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया और पूरे देश को एक साझा बाज़ार में बदल दिया.

4. आयुष्मान भारत योजना: गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई. इसके तहत 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है.

5. उज्ज्वला योजना: 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को मुफ़्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए. इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को काफ़ी फ़ायदा हुआ.

6. प्रधानमंत्री आवास योजना: बेघर और कमज़ोर वर्गों को आश्रय प्रदान करने के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए गए. इससे गरीब और मध्यम वर्ग को स्थायी आवास मिला.

7. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: यह योजना किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. आज 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं. 

8. डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंडिया इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम. इसकी वजह से हर गाँव में ऑनलाइन लेन-देन संभव हो गया है.

9 मेक इन इंडिया: 2014 में शुरू किया गया यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसने देश में निवेश और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा दिया.

10. नमामि गंगे परियोजना: यह महत्वाकांक्षी योजना गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए लाई गई थी। इसके माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

11. भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण: रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के आधुनिकीकरण पर विशेष ज़ोर दिया गया। बुलेट ट्रेन परियोजना से लेकर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों तक, यात्रियों का अनुभव बदल गया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी “इंडिया फ़र्स्ट” नीति की प्रशंसा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें एक महान प्रधानमंत्री बताया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज़ ने उन्हें “बॉस” कहा.

