PM मोदी के जन्मदिन पर इस बार क्या है खास, दिल्ली सरकार ने की बड़ी तैयारी

Delhi Government Preparation on Pm Modi Birthday: राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi)के जन्मदिन (Birthday Celebration) को लेकर जोरों-शोरों से तैयारियां की जा रही है. इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए हुए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 15 परियोजनाओं (Projects) का उद्घाटन कर दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात देने जा रही हैं. सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर्तव्य पथ (Kartavya Path) पर रक्तदान शिविर (Blood Donation Camp) से होगी. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम (Tyagraj Stadium) में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

सभी कार्यक्रमों पर रखी जाएगी निगरानी

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता में खास उत्साह नज़र आ रहा है. प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए सीएम सभी बड़े कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखेंगी. जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह के काम में कोई लापरवाही न हो सके. जानकारी के मुताबिक, सबसे पहला कार्यक्रम कर्तव्य (Kartavya Path)पथ पर होगा, जिसकी शुरुआत रक्तदान शिविर (Blood Donation Camp)से होगी.

अमित शाह करेंगे 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले त्यागराज स्टेडियम (Tyagraj Stadium)पहुचेंगे. जहां अमित शाह 15 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिल्ली की जनता को एक बड़ी सौगात भी देंगे. इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत “थैंक यू मोदी जी” (Thank You MOdi Ji) के साथ की जाएगी. कार्यक्रम में रक्तदान शिविर के साथ-साथ एक भव्य प्रदर्शनी (Exhibition)और सेवा संकल्प पदयात्रा (Seva Sankalp Padyatra)आयोजित की जाएगी.

शाम का कार्यक्रम है बेहद खास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर की शाम को 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir) और पांच अस्पताल ब्लॉक समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. जिनमें मंगोलपुरी में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा टॉमा सेंटर (Trauma Centre) शामिल है. इसके अलावा 30 सितंबर को ओखला में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ 3 हजार 660 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं को शुभारंभ किया जाएगा.

तो दिल्ली सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेहद ही खास बनाने के लिए इंतजाम किए हैं. इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर भारी जोश भी नज़र आ रहा है. उनके चाहने वालों ने अभी से ही पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने शुरु कर दी है. फैंस को पीएम मोदी के जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके नाम के कई ट्रेंड्स (Trends) जारी हैं. दिल्ली सरकार भी पीएम मोदी के जन्मदिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार है.