Rahul-Tejashwi की वोटर अधिकार यात्रा को चुनौती देने बिहार आ रहे PM Modi, भरेंगे ऐसी हुंकार, चारों खाने चित हो जाएगा इंडिया ब्लॉक

PM Modi Bihar Visit: कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, बुधवार (20 अगस्त) को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती होने के कारण यात्रा को एक दिन का विश्राम दिया गया और राहुल गांधी दिल्ली लौट गए। जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी गुरुवार (21 अगस्त, 2025) की दोपहर तक फिर से यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वहीं, पीएम मोदी शुक्रवार (22 अगस्त, 2025) को बिहार दौरे पर जा सकते हैं। अपने बिहार दौरे पर पीएम मोदी गयाजी और बेगूसराय के लोगों को करोड़ों रुपये की सौगात देने वाले हैं। इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है।

बिहार के दौरे पर होंगे पीएम मोदी

जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी गयाजी में करीब 13,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जलापूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। साथ ही, वह बेगूसराय में गंगा नदी पर बने औंठा-सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। इस पुल के खुलने से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उत्तर और दक्षिण बिहार के प्रमुख शहरों के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी।

एनडीए के लिए काफी अहम होगा ये दौरा

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी अपने बिहार दौरे से मुंगेर प्रमंडल की 22 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन 22 सीटों में से 13 और महागठबंधन ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, 2015 में महागठबंधन ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने मगध प्रमंडल की अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाया था। गया को छोड़कर औरंगाबाद और जहानाबाद की सीटें राजद के खाते में थीं। इसी वजह से 2025 के विधानसभा चुनाव में यह इलाका एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। राहुल और तेजस्वी इस समय मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान इसी इलाके में घूम रहे हैं। इसलिए पीएम का यह दौरा एनडीए के लिए काफी अहम है।