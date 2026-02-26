Home > देश > PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित

PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित

PM Modi Israel: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं के ग्रुप का हिस्सा बन गए, जिन्हें इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों से टॉप स्टेट ऑनर मिला है. आपकी जानकारी के लिए  बता दें कि प्रधानमंत्री इज़राइल के दो दिन के स्टेट विज़िट पर हैं

By: Heena Khan | Published: February 26, 2026 8:08:57 AM IST

PM Modi Isreal
PM Modi Isreal


PM Modi Israel: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं के ग्रुप का हिस्सा बन गए, जिन्हें इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों से टॉप स्टेट ऑनर मिला है. आपकी जानकारी के लिए  बता दें कि प्रधानमंत्री इज़राइल के दो दिन के स्टेट विज़िट पर हैं, भारत के टॉप ऑफ़िस में अपने 10 साल के कार्यकाल में यह उनका दूसरा इज़राइल दौरा है. उनका पिछला इज़राइल दौरा 2017 में हुआ था.

You Might Be Interested In

इजराइल में गूंजे PM मोदी के नारे 

जानकारी के मुताबिक मोदी इज़राइली पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बुधवार को देश के लेजिस्लेटर ने ‘मोदी, मोदी’ के नारों और ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया. इज़राइली पार्लियामेंट में अपने एड्रेस के बाद, PM को ‘स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मेडल’ से सम्मानित किया गया, जो नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है. PM मोदी यह मेडल पाने वाले दुनिया के पहले नेता भी हैं. PM मोदी को भारत और इज़राइल के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए पर्सनल लीडरशिप के ज़रिए उनके शानदार योगदान के लिए मेडल से सम्मानित किया गया.

साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मेडल मिलने पर ‘गहरा सम्मान’ जताया, इस दौरान X पर एक पोस्ट में कहा कि वो इसे “विनम्रता और आभार के साथ” स्वीकार करते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा, “यह सम्मान किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत और इज़राइल के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को श्रद्धांजलि है. यह उन साझा मूल्यों को दिखाता है जो हमारे दोनों देशों को गाइड करते हैं.”

You Might Be Interested In

Today Weather LIVE Updates: अगले एक सप्ताह में दो-दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव,  नोट करें कहां-कहां होगी बारिश-कहां रहेगा मौसम साफ

फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान

2018 में, PM मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था, जिसे विदेशी नेताओं के लिए सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सम्मान माना जाता है. ग्रैंड कॉलर सबसे ऊँचे रैंक के विदेशी गणमान्य लोगों, जैसे राजाओं, राष्ट्राध्यक्षों/सरकार और इसी तरह के रैंक के लोगों को दिया जाता है. PM मोदी को यह सम्मान फिलिस्तीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान मिला, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की देश की पहली आधिकारिक यात्रा थी. फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उस समय कहा था कि यह PM मोदी को यह बताने का एक अच्छा मौका था कि “आपकी समझदारी भरी, क्रिएटिव और बहादुर लीडरशिप और हमारे क्षेत्र और दुनिया में शांति और स्थिरता की नींव स्थापित करने के कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कितना सम्मान और कितना ऊँचा स्थान है”.

PM Modi: डिजिटल दुनिया में PM मोदी का दबदबा! ट्रंप को भी पछाड़ा, फैन फॉलोइंग जान रह जाएंगे हैरान

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-6israel newsPalestinepm modiWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर...

February 25, 2026

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026

गर्मियों में ये टिप्स आपके चेहरे को बनाएंगी चमकदार

February 25, 2026

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये...

February 25, 2026

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026
PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित
PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित
PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित
PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित