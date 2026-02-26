PM Modi: फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के चहीते कैसे बने PM मोदी? दुश्मन देशों ने किया सम्मानित

PM Modi Israel: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं के ग्रुप का हिस्सा बन गए, जिन्हें इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों से टॉप स्टेट ऑनर मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री इज़राइल के दो दिन के स्टेट विज़िट पर हैं, भारत के टॉप ऑफ़िस में अपने 10 साल के कार्यकाल में यह उनका दूसरा इज़राइल दौरा है. उनका पिछला इज़राइल दौरा 2017 में हुआ था.

इजराइल में गूंजे PM मोदी के नारे

जानकारी के मुताबिक मोदी इज़राइली पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बुधवार को देश के लेजिस्लेटर ने ‘मोदी, मोदी’ के नारों और ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया. इज़राइली पार्लियामेंट में अपने एड्रेस के बाद, PM को ‘स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मेडल’ से सम्मानित किया गया, जो नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है. PM मोदी यह मेडल पाने वाले दुनिया के पहले नेता भी हैं. PM मोदी को भारत और इज़राइल के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए पर्सनल लीडरशिप के ज़रिए उनके शानदार योगदान के लिए मेडल से सम्मानित किया गया.

साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मेडल मिलने पर ‘गहरा सम्मान’ जताया, इस दौरान X पर एक पोस्ट में कहा कि वो इसे “विनम्रता और आभार के साथ” स्वीकार करते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा, “यह सम्मान किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत और इज़राइल के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को श्रद्धांजलि है. यह उन साझा मूल्यों को दिखाता है जो हमारे दोनों देशों को गाइड करते हैं.”

फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान

2018 में, PM मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था, जिसे विदेशी नेताओं के लिए सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सम्मान माना जाता है. ग्रैंड कॉलर सबसे ऊँचे रैंक के विदेशी गणमान्य लोगों, जैसे राजाओं, राष्ट्राध्यक्षों/सरकार और इसी तरह के रैंक के लोगों को दिया जाता है. PM मोदी को यह सम्मान फिलिस्तीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान मिला, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की देश की पहली आधिकारिक यात्रा थी. फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उस समय कहा था कि यह PM मोदी को यह बताने का एक अच्छा मौका था कि “आपकी समझदारी भरी, क्रिएटिव और बहादुर लीडरशिप और हमारे क्षेत्र और दुनिया में शांति और स्थिरता की नींव स्थापित करने के कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कितना सम्मान और कितना ऊँचा स्थान है”.

