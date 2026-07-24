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‘लाखों स्टूडेंट्स…’,नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी करने वाले हैं कुछ बड़ा? आधी रात को वीडियो जारी कर किया एलान

PM Modi on Paper Leak:नीट पेपर लीक पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो जारी कर बड़ा ऐलान किया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 24, 2026 1:59:28 AM IST

पेपर लीक पर क्या बोले पीएम मोदी?
पेपर लीक पर क्या बोले पीएम मोदी?


PM Modi on Paper Leak: नीट पेपर लीक पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो जारी कर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि शुक्रवार (आज) को कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए वीडियो में पीएम मोदी ने कहा, “मुझे पता है कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है. यह लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत दुख की बात है. इसलिए, पिछले ढाई महीने में पेपर लीक की घटना को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं, और दोषी पकड़े गए हैं और जेल में हैं.”

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि स्टूडेंट्स की जिंदगी का एक साल बर्बाद न हो. एग्जाम तुरंत कराना बहुत जरूरी था. सरकार ने कम से कम समय में एग्जाम कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी. और अभी पांच-छह दिन पहले, 19 तारीख को रिजल्ट घोषित किए गए. देश भर में पास हुए स्टूडेंट्स से खुशी की खबरें आ रही हैं.

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पेपर लीक के खिलाफ सदन में बिल पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, “लेकिन सरकार सिर्फ़ इस एक्शन से खुश नहीं होने वाली है.” इसलिए, मैंने डिपार्टमेंट्स को फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया था. कई डिपार्टमेंट्स ने बहुत मेहनत की और कल देर रात मुझे ड्राफ्ट सौंप दिया. PM मोदी ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा के प्रोविज़न वाले इस ड्राफ्ट पर आज कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों से सुझाव मिलने के बाद इसे फाइनल किया जाएगा. इसके बाद, बिल को जल्द से जल्द पास करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सोमवार से पार्लियामेंट का दूसरा हफ़्ता शुरू हो रहा है.

CJP का डेलीगेशन आज मंत्रियों से मिलेगा!

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक डेलीगेशन आज केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलेगा. सूत्रों का कहना है कि मीटिंग दोपहर 12:30 बजे होगी, हालांकि जगह का खुलासा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि यह मीटिंग NEET पेपर लीक पर चल रहे रुकावट को तोड़ने के लिए पर्दे के पीछे हुई गहरी बातचीत के बाद हो रही है. CJP, NEET पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है. ऑर्गनाइज़ेशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधारों की मांग कर रहा है.

हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का ट्रांसफर

नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध के बीच, केंद्र सरकार ने गुरुवार को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी का ट्रांसफर पंचायती राज मंत्रालय में कर दिया और साथ ही नए स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर दिया. जोशी, संजय कुमार के 30 जून को रिटायर होने के बाद से स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी का पद संभाल रहे थे. वह UGC के एक्टिंग चेयरमैन भी थे. अधिकारियों के मुताबिक, नरेश कुमार गंगवार को नया हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, जबकि टीके अनिल कुमार को स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.

Tags: pm modi
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