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क्या है हाई पावर टास्क फोर्स, जिससे नहीं होगा पेपर लीक; पीएम मोदी के एलान के बाद हर तरफ चर्चा

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 26, 2026 11:07:26 PM IST

पेपर लीक पर क्या बोले पीएम मोदी?
पेपर लीक पर क्या बोले पीएम मोदी?


NEET UG 2026 एग्जाम के साथ-साथ देश भर में कई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक होने के बाद, केंद्र सरकार स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य और एग्जाम प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (26 जुलाई, 2026) को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जाम सिस्टम में बड़े पैमाने पर सुधार के लिए एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है.

डोमेन एक्सपर्ट्स का यह मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप एग्जाम सिस्टम को मजबूत करने और स्ट्रक्चरल सुधारों, खासकर टेक्निकल नजरिए से, के लिए सुझाव देगा. PM मोदी ने कहा कि यह टास्क फोर्स एग्जाम सुधारों पर फोकस करेगी, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर, आने वाले एग्जाम की क्रेडिबिलिटी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

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हाई-लेवल टास्क फोर्स में कौन से एक्सपर्ट्स शामिल हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है. इसके अलावा, इस मल्टीडिसिप्लिनरी डोमेन एक्सपर्ट्स ग्रुप में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी, पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा मेंबर के तौर पर शामिल हैं.

वीडियो शेयर करने के बाद PM मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (26 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने तीसरे वीडियो में कहा, “जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की है, वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. हम पार्लियामेंट में नए कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि, हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा. हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भरोसेमंद, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए.” इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है.

Tags: NEET UG 2026pm modi
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