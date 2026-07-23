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नहीं बचेंगे गुनहगार, पेपर लीक मामलों की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई; पीएम मोदी ने किया एलान

पीएम मोदी ने कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है.

By: JP Yadav | Last Updated: July 23, 2026 10:08:05 AM IST

नहीं बचेंगे गुनहगार, पेपर लीक मामलों की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई; पीएम मोदी ने किया एलान
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Paper Leak Case: NEET पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को बड़े कदम उठाने का एलान किया है. इसके तहत पेपर लीक मामलों की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी. पीएम मोदी ने खुद इसका एलान किया है. पीएम मोदी ने एलान किया है कि लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है. संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि इससे छात्रों का गुस्सा शांत हो सकता है और वो जंतर मंतर पर धरना खत्म कर सकते हैं. प्रधानमंत्री का यह बयान छात्रों और कार्यकर्ताओं द्वारा परीक्षाओं के आयोजन में गड़बड़ियों ( इसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET (UG) का पेपर लीक भी शामिल है) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है.

ट्वीट कर दी फास्ट ट्रैक में केस चलाने की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया- ‘हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है. हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है. संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे उठाए जा रहे कदमों की कड़ी का ही एक हिस्सा है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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उठाए जाएंगे सभी अहम कदम

पीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले में संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही हिस्सा है. उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.  

PM मोदी पर CJP की प्रतिक्रिया

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने PM की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। एक व्यंग्यात्मक पेज ने X पर लिखा- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

Tags: home-hero-pos-1Paper Leak
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