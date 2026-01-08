Home > देश > ‘मिटाने वाले खत्म हो गए’, सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण को 100 साल पूरे; PM Modi ने जनता को सुनाई स्वाभिमान की गाथा

Somnath Parv History: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' की शुरुआत की घोषणा की और सोमनाथ मंदिर की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें शेयर कीं.

By: Preeti Rajput | Published: January 8, 2026 10:27:20 AM IST

Somnath Parv History: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक पोस्ट शेयर किया है. पीएम मोदी के इस ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के हजार साल पूरे होने पर है. पीएम ने आज के दिन को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है. दरअसल, विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर अचानक से आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था. 

पीएम मोदी ने लिखा लेख 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लेख को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि पढ़िए पीएम मोदी का लेख….जय सोमनाथ! आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू हो रहा है. हजार साल पहले, जनवरी 1026 में, सोमनाथ मंदिर पर पहला बड़ा हमला हुआ था. उस हमले और उसके बाद के कई हमलों के बावजूद हमारा विश्वास नहीं टूटा. इससे भारत की सांस्कृतिक एकता और मजबूत हुई. सोमनाथ मंदिर को बार-बार बनाया गया. मैं अपनी पुरानी सोमनाथ यात्राओं की कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूं. अगर आप भी सोमनाथ गए हैं, तो अपनी तस्वीरें SomnathSwabhimanParv हैशटैग के साथ शेयर करें.

सोमनाथ मंदिर का इतिहास 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह मौका भारत माता के उन अनगिनत बहादुर बेटों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया. कितना भी मुश्किल और डरावना समय क्यों न हो, उनका संकल्प हमेशा मजबूत रहा. हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा कभी नहीं डगमगाई. अटूट आस्था के एक हजार साल का यह मौका हमें देश की एकता के लिए हमेशा प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है. मैं 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में हुए एक कार्यक्रम   की कुछ झलकियां आपसे साझा कर रहा हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि यह वह साल था, जब हमने 1951 में नए सिरे से बने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था. 1951 में वह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में हुआ था. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और के.एम. मुंशी जी के साथ कई महान लोगों के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं. 2001 के इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी और कई बड़े लोग शामिल हुए थे. 2026 में हम 1951 के उस भव्य समारोह के 75 साल पूरे होने का भी स्मरण कर रहे हैं!

YouTube पर शेयर किया वीडियो 

पीएम मोदी ने सोमनाथ को ‘भारत की सभ्यता की निरंतरता का प्रतीक’ बताया है. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को YouTube पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर की स्थायी विरासत को दिखाया गया है. उन्होंने पिछले 1,000 सालों में इसके अस्तित्व और पुनरुद्धार को भारत के लचीलेपन और सभ्यता की ताकत का सबूत बताया.

सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी

वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की अटूट आस्था और राष्ट्रीय गौरव की भावना को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि 1026 ईस्वी में शुरू हुए बार-बार के हमलों के बावजूद, मंदिर से जुड़ा संकल्प और भक्ति कभी खत्म नहीं हुई. पीएम मोदी 11 जनवरी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत साल भर चलने वाली गतिविधियों का समापन होगा. 8 से 11 जनवरी के बीच सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

 

