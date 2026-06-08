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19 विदेशी संसदों को संबोधित करने के साथ PM मोदी सबसे आगे, नेहरू हैं बहुत पीछे

Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2026 के बीच 19 विदेशी संसदों को संबोधित करने का रिकॉर्ड बनाया है.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 12:29:31 PM IST

19 विदेशी संसदों को संबोधित करने के साथ PM मोदी सबसे आगे, नेहरू हैं बहुत पीछे
19 विदेशी संसदों को संबोधित करने के साथ PM मोदी सबसे आगे, नेहरू हैं बहुत पीछे


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 12 साल के सफल शासन के दौरान अब तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उन्हें अब तक के सभी पीएम से महान और अग्रणी  बनाती हैं. कई ऐसी बाते हैं जो पीएम मोदी को देश पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी से भी बेहतर बताती हैं. आर्थिक पहलू हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विदेश में लगातार बढ़ता दबदबा साफतौर पर उनकी कूटनीति में दिखता है. यही वजह है कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं. कई मामलों में तो वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पछाड़ते हुए नजर आते हैं. 

पीएम मोदी को 32 सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम नरेन्द्र मोदी की तुलना अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से करें तो आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं. पंडित जवाहर लाल नेहरू को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ. वहीं,  पीएम मोदी को विभिन्न देशों की सरकारों ने 32 सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, जो विश्व के किसी भी अन्य नेता से सबसे अधिक है. यह सम्मान उन्हें वैश्विक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, उनके नेतृत्व क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए दिए गए हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला. यह अलग बात है कि पीएम के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को 2 विदेशी राजकीय सम्मान जरूर मिले थे.

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पीएम मोदी मिले प्रमुख सर्वोच्च नागरिक सम्मान

  • नॉर्वे (2026): ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’
  • स्वीडन (2026): ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार (डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस)’
  • रूस (2024): ‘द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टल’ (यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय नेता हैं)
  • नाइजीरिया (2024): ‘ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर’
  • इथियोपिया: ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’
  • ब्राज़ील: ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस’
  • फ्रांस (2023): ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’
  • संयुक्त अरब अमीरात (2019): ‘ऑर्डर ऑफ ज़ायद’ 

विदेशी संसदों को संबोधित करने में पीएम मोदी सबसे आगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान करीब 19 विदेशी संसदों को संबोधित किया है, जो देश के किसी भी अन्य प्रधानमंत्री से कहीं अधिक है. इसके विपरीत पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया था. संसद में इन दोनों नेताओं की तुलना अक्सर कूटनीतिक पहुंच और विचारधारा के आधार पर की जाती है. इस तरह संसद में संबोधन और कूटनीतिविदेशों की संसदों में भाषण देने के मामले में पीएम नरेन्द्र मोदी का रिकॉर्ड काफी आगे रहा है. 

पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों समेत कुल 19 विदेशी संसदों को संबोधित किया है. इसके उलट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने 4, मनमोहन सिंह ने 7, जबकि राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2-2 विदेशी संसदों में भाषण दिए थे. ऐसे में देश के सभी पीएम ने 15 विदेशी सांसदों को संबोधित किया तो अकेले पीएम मोदी ने 19 विदेशी संसदों को संबोधित किया है. 

वैश्चिक राजनीतिक को समझने वाले जानकारों का कहना कि पीएम मोदी की यह उपलब्धित भारत के वैश्विक कद, कूटनीतिक पहुंच और विदेश नीति में उनकी समझ को दर्शाता है. भारतीय संसद के भीतर भी इन दोनों नेताओं के बीच तुलना अक्सर राजनीतिक बहसों का मुख्य केंद्र रही है, लेकिन आंकड़ों के जरिये समझा जा सकता है कि कौन-किस पर भारी है. 

एक ही साल में 4 देशों की संसद में संबोधन

प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद वर्ष 2014 में  ही नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, फिजी, नेपाल और भूटान की संसदों को संबोधित किया. इसके बाद 2015 में उन्होंने मॉरीशस की नेशनल असेंबली, श्रीलंका की संसद, मंगोलिया की संसद और ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया. इस तरह उन्होंने सिर्फ 1 साल में ही 4 देशों की संसद में अपना संबोधन दिया. 

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