क्या आपके पास है ये ID? इस आईडी के बिना नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त, जानें कैसे करें अप्लाई

Kisan ID: भारत में करोड़ों किसान खेती पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खेती से अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। ऐसे जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) सबसे प्रमुख है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन अब इस योजना का लाभ पाने के लिए एक नई अनिवार्यता लागू कर दी गई है – किसान ID।
किसान ID क्यों जरूरी हो गई है?
केंद्र सरकार ने यह कदम किसानों को बिचौलियों से बचाने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाया है। अब देश के 14 राज्यों में यह नियम लागू हो चुका है कि PM किसान योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र (Kisan ID) होगा।
इस ID की मदद से सरकार एक डिजिटल डाटाबेस तैयार कर रही है, जिसमें किसानों की जमीन, फसल, और बैंक डिटेल्स की जानकारी को जोड़ा जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिलेगा।
कैसे करें किसान ID के लिए आवेदन?
- किसान ID के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है:
- सेल्फ रजिस्ट्रेशन: किसान खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): नजदीकी CSC सेंटर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
- स्थानीय कृषि कार्यालय: किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- जरूरी दस्तावेज़:
आधार कार्ड
- जमीन के दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के आधार पर किसान ID जारी की जाएगी, जिसे बाद में सभी सरकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
यदि आप पीएम किसान योजना की अगली किस्त का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द किसान ID के लिए आवेदन कर लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना इस ID के अब खाते में राशि नहीं भेजी जाएगी। इसलिए इस नई पात्रता को नजरअंदाज करना सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।