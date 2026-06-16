Home > देश > PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस

PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस

किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक X पोस्ट के मुताबिक पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 किसानों के खाते में जारी की जाएगी. हर बार की तरह ही इस बार भी किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

By: Kunal Mishra | Published: June 16, 2026 6:46:26 PM IST

PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस


PM kisan Yojana: देश के लाखों-करोड़ों किसान लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त (PM kisan Yojana 23rd Installment) की तारीख जारी होने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अब उनके इंतजार पर विराम लग गया है. PM kisan योजना की 23वीं किस्त आने की आधिकारिक तारीख की घोषणा हो चुकी है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जोकि हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपये करके उनके बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं.

किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक X पोस्ट के मुताबिक पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 किसानों के खाते में जारी की जाएगी. हर बार की तरह ही इस बार भी किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. 

You Might Be Interested In

कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस 

PM kisan Yojana 23rd Installment की किस्त का पता करने के लिए आप पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना है. अब होमपेज पर जाएं और Know Your Status पर क्लिक करें. इस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कैप्चा डालकर ‘Get Data वाले ऑप्शन पर जाना है. अब आपके सामने पूरा बेनेफिशियरी स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा. इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने खाते की किसी तरह की अधूरी प्रक्रिया का भी पता लगा सकते हैं. इसके साथ ही अपनी पिछली किस्तें भी चेक कर सकते हैं. 

Beneficiary List में चेक कर सकते हैं अपना नाम 

Beneficiary List में अपना नाम चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना है. इसके बाद Beneficiary List लिस्ट पर जाएं और अपने गांव, ब्लॉक और जिला आदि ककी जानकारी दें. अपब आपको Get Report पर क्लिक  करना है और आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी. इससे आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं. 

Tags: PM Kisan Yojana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस
PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस
PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस
PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस