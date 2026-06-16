PM kisan Yojana: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे करें अपना स्टेटस चेक, जानें पूरा प्रोसेस

PM kisan Yojana: देश के लाखों-करोड़ों किसान लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त (PM kisan Yojana 23rd Installment) की तारीख जारी होने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अब उनके इंतजार पर विराम लग गया है. PM kisan योजना की 23वीं किस्त आने की आधिकारिक तारीख की घोषणा हो चुकी है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जोकि हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपये करके उनके बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं.

किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक X पोस्ट के मुताबिक पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 किसानों के खाते में जारी की जाएगी. हर बार की तरह ही इस बार भी किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस

PM kisan Yojana 23rd Installment की किस्त का पता करने के लिए आप पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना है. अब होमपेज पर जाएं और Know Your Status पर क्लिक करें. इस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कैप्चा डालकर ‘Get Data वाले ऑप्शन पर जाना है. अब आपके सामने पूरा बेनेफिशियरी स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा. इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने खाते की किसी तरह की अधूरी प्रक्रिया का भी पता लगा सकते हैं. इसके साथ ही अपनी पिछली किस्तें भी चेक कर सकते हैं.

Direct support, stronger farmers! Mark the date: 23rd instalment of PM-KISAN is set to be released on 20th June 2026, bringing continued financial strength directly to the accounts of our Annadatas.#PMKISAN #23rdinstallment pic.twitter.com/W9QtUiTyFk — PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) June 15, 2026

Beneficiary List में चेक कर सकते हैं अपना नाम

Beneficiary List में अपना नाम चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना है. इसके बाद Beneficiary List लिस्ट पर जाएं और अपने गांव, ब्लॉक और जिला आदि ककी जानकारी दें. अपब आपको Get Report पर क्लिक करना है और आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी. इससे आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं.