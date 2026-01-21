PM Kisan Yojana 22th Installment: 100 प्रतिशत मिलेगी 22वी किस्त, बस अभी कर ले ये एक जरूरी काम

How to Apply for PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सहायता योजना है. इसका उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक मदद देना है, ताकि उनके रोजगार में थोड़ी मदद हो सके. इस योजना में हर किसान को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. ये राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है.

देशभर में लाखों किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और हर किस्त का इंतजार करते हैं. इस समय किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली यानी 22वीं किस्त कब आएगी.

पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करें: How to Appy for Pm Kisan

अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

होम पेज पर “नया किसान पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

इसके बाद अपने राज्य का चयन करें.

कैप्चा कोड भरकर ओटीपी के लिए अनुरोध करें.

मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़ें.

अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.

सही डिटेल डालने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

किन किसानों को 22वीं किस्त नहीं मिलेगी

कुछ कारणों की वजह से कई किसानों की किस्त रुक सकती है.

जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी.

जिनका आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा नहीं है, उनकी राशि अटक सकती है.

जिन किसानों के भूमि दस्तावेज सही तरीके से सत्यापित नहीं हुए हैं, उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा.

इसके अलावा गलत बैंक विवरण, एक से ज्यादा नाम से पंजीकरण या योजना के नियमों के अनुसार अपात्र होने पर भी किस्त रोकी जा सकती है.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी महीने में जारी हो सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की गई है.किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.