पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन आ सकती है 22वीं किस्त! जानें किन लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा

PM Kisan Yojana latest update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 26, 2026 7:17:09 PM IST

PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों किसानों की निगाहें इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर टिकी हुई हैं. 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब हर जगह 22वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है. गांव-देहात से लेकर सोशल मीडिया तक किसान यह जानने को उत्सुक हैं कि अगली किस्त कब आएगी और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा. खास तौर पर उन किसानों के मन में असमंजस है, जो अपनी जमीन के मालिक नहीं हैं और दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर एक नजर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद में मदद देना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो सके.
 
शुरुआत में इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया. इसके बाद जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन दर्ज है, वे सभी इस योजना के पात्र माने गए. यानी अब जमीन का स्वामित्व ही पात्रता की सबसे बड़ी शर्त बन गया है.

किन किसानों को मिलता है इस योजना का लाभ?

भारत में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है. वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और आमतौर पर फसल का बंटवारा जमीन मालिक के साथ करते हैं. आधी फसल जमीन मालिक को और आधी खेती करने वाले किसान को मिलती है. ऐसे किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा.
 
सरकारी नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज है. यदि किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं है, चाहे वह कितने ही वर्षों से खेती कर रहा हो, तो भी वह इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाता. यानी दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

किसानों को कब मिलेगी 22वीं किस्त?

अब बात करें 22वीं किस्त की तारीख की, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह किस्त आम बजट के बाद जारी की जा सकती है. देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होना है, और इसके बाद सरकार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन किसानों को उम्मीद है कि बजट के बाद जल्द ही राहत की खबर मिल सकती है.

