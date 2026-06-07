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PM Kisan 23rd Installment Date 2026: इस दिन खाते में आएंगे ₹2000, तुरंत चेक करें pmkisan.in का नया अपडेट!

किसान भाईयों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है. जो भी पीएम किसान योजना की आगामी 23वीं किस्त की राह देख रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है. जानिए कब तक खाते में आ जाएंगे 2,000 रुपये.

By: Kajal Jain | Published: June 7, 2026 6:54:28 PM IST

PM Kisan 23rd Installment Date 2026: इस दिन खाते में आएंगे ₹2000, तुरंत चेक करें pmkisan.in का नया अपडेट!
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PM Kisan 23rd Installment Date 2026: आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद मिल रही है. इस स्कीम के प्रति किसानों का विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि अब खेती-किसानी या घर परिवार से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों के लिए पर्सनल लोन नहीं लेना पड़ता. इस स्कीम के लाभार्थियों को दो-दो हजार रुपये की 22 किस्तें  तो मिल चुकी है, जबकि 23वीं किस्त समय भी पास आ रहा है. ऐसे में किसान भाईयों के मन में सवाल रहता है कि आखिरकार अगले 2,000 रुपये खाते में कब तक ट्रांसफर होंगे.

सोशल मीडिया पर भी 23वीं किस्त की चर्चा तेज हो रही है. वैसे तो पीएम किसान योजना की किस्तें हर 4 महीने के अंतराल में पात्र किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है. 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, इस हिसाब से अनुमान लगाएं तो जल्द अगली सहायता राशि भी आपके खाते में आने वाली है. अब यह पैसा किन किसानों को मिलेगा? ये जानने के लिए क्रॉस चेक कर सकते हैं-

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कब तक आएगी 23वीं किस्त

पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसान लाभार्थियों के खाते में कुल 6,000 रुपये जारी किए जाते हैं. ये पैसा दो-दो हजार की 3 किस्तों में ट्रांसफर होता है. आमतौर पर किस्तों के बीच में 4 महीने का अंतराल देखा गया है. पिछली सहायता राशि यानी 22 वीं किस्त मार्च 2026 में भेजी गई थी. इस हिसाब से अनुमान लगाएं तो अगली किस्त जून-जुलाई के बीच या जुलाई के अंत तक मिलने की संभावना है.

कहां चेक करें 23वीं किस्त की डेट

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी होती है. पीएम मोदी खुद करोड़ों किसानों से ऑनलाइन और ऑफलाइन रूबरू होकर नई किस्तें रिलीज करते हैं. हालांकि अभी तक सरकार ने 23वीं किस्त को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन नई किस्त जारी होने के 15 दिन पहले pmkisan.in पर तारीख अपडेट कर दी जाती है ताकि किसान भाई अपने बैंक, मोबाइल और केवाईसी आदि को दुरुस्त कर लें.

23वीं किस्त के लिए निपटाएं 3 काम

यदि आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं और सरकार की ओर से जारी किस्तों का जल्द से जल्द लाभ लेना चाहते हैं तो जुलाई से पहले-पहले अपनी ई-केवाईसी, बैंक डिटेल्स, खेती के कागजात और एड्रेस आदि को अपडेट कर लें. अपनी सुविधा के लिए pmkisan.in आधिकारीक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि 23वीं किस्त की लिस्ट में आपका नाम है भी या नहीं. यदि ऐसा नहीं है तो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- क्या आप भी ले रहे हैं अखबार में लिपटी कचौड़ी-समोसे का मजा? FSSAI के इस खुलासे से उड़ जाएंगे होश!

Tags: government schemePM Kisanpm kisan samman nidhi yojanaPM Kisan Yojana 23rd Installment Date
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