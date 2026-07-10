PM Kisan 24vi Kist Kab Aayegi: इस काम के बिना नहीं मिलेगी पीएम किसान की 24वीं किस्त, अभी करें चेक

PM Kisan Yojana 24th Installment | PM Kisan 24vi Kist Kab Aayegi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना में लाभार्थियों के बैंक खाते में हर साल कुल 6,000 रुपये की राशि तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है. अब किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर टिकी हुई है. ऐसे में यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं और उसका स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है और वो कब मिलेगी.

24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? (PM Kisan Yojana 24th Installment Release Date)

पीएम किसान योजना के तहत आमतौर पर हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून को किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. इसी पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली यानी 24वीं किस्त अक्टूबर में जारी की जा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. इसलिए किसानों को ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना होगा.

कैसे पता करें कि आपको 24वीं किस्त मिलेगी या नहीं?

यदि आप ये जानना चाहते हैं कि अगली किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, तो इसके लिए योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है. सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर दिए गए ‘Know Your Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना Registration Number दर्ज करें. यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो ‘Know Your Registration Number’ ऑप्शन के माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सकता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा भरें और ‘Get Details’ बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपके आवेदन और किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप 24वीं किस्त के लिए पात्र हैं या नहीं.