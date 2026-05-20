PM किसान की 23वीं किस्त होने वाली है जारी, उससे पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो आ सकती है मुसीबत

PM Kisan Scheme 23rd Installment: पीएम किसान योजना की अब तक 22 किस्तें आ चुकी हैं. देश के ज्यादातर किसान इस समय 23वीं किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं.

बता दें कि पिछली किस्त पीएम मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम से जारी की थी, लेकिन 22वीं किस्त में कई किसानों का पैसा रुक गया था. इसलिए अगली किस्त के इंतजार के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली क़िस्त में कुछ किसानों का पैसा क्यों रुक गया था और क्या उनका पैसा वापस आएगा.

क्यों रुक गया था पैसा

PM किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी हुई थी. बता दें कि कुछ किसानों की 22वीं किस्त तकनीकी समस्या के कारण रुक गयी थी. जिन किसानों की किस्त तकनीकी समस्या के कारण रुकी है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. उनके खाते में 23वीं किस्त के साथ ही 22वीं किस्त का पैसा आएगा. आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके खाते की केवाईसी पूरी हुई रहे और आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो.

PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन अभी तक पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बता दें कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी, इसकी आधिकारिक घोषणा किस्त से एक हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले की जाती है. पिछले साल और उसके पिछले साल के अनुसार लगाए गए अनुमान के आधार पर वित्त वर्ष की पहली किस्त जून के आखिरी से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक आ सकती है. इसका अर्थ ये हुआ कि 23वीं किस्त जून या जुलाई में या अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकती है.

कैसे चेक करें पीएम किसान का ताजा स्टेटस

पीएम किसान योजना का ताजा स्टेटस देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा: