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PM Kisan 23rd Installment: कल सिर्फ इन किसानों के खाते में आएंगे ₹2,000, आपकी ये गलती रोक सकती है पैसा, अभी करें चेक

PM Kisan 23rd Installment Tomorrow 20th June 2026: कल देश भर में किसानों की 23वी किस्त आने वाली है, लेकिन आपकी ये गलती आपके पैसे आते-आते रोक देगी. आइए जानते हैं कि वो गलती क्या है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 19, 2026 3:02:09 PM IST

PM Kisan 23rd Installment: कल सिर्फ इन किसानों के खाते में आएंगे ₹2,000, आपकी ये गलती रोक सकती है पैसा, अभी करें चेक


PM Kisan 23rd Installment Tomorrow: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने का इंतजार अब खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस किस्त को जारी करेंगे.

इस दौरान देशभर के 9.44 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में करीब 18,880 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. ये राशि तीन बराबर किस्तों में जारी होती है. हर चार महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जाते हैं. 

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PM Kisan 23वीं किस्त के लिए कौन किसान पात्र हैं? (Who Is Eligible For PM Kisan Scheme?)

23वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है. पात्रता इस प्रकार है:

  •  आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • किसान के नाम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
  • किसान छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में होना चाहिए.
  • ऐसे पेंशनधारक किसान पात्र नहीं होंगे जिन्हें हर महीने 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन मिलती है.
  • आयकर जमा करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
  • संस्थागत भूमि धारक किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

PM Kisan किस्त रुकने के 5 बड़े कारण

कई बार पात्र किसान होने के बावजूद किस्त खाते में नहीं पहुंचती. इसके पीछे कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं.

e-KYC पूरा नहीं होना: पीएम किसान योजना के तहत e-KYC कराना जरूरी है. अगर किसान ने e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो किस्त रुक सकती है. किसान ऑनलाइन OTP आधारित e-KYC या नजदीकी CSC केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक e-KYC करा सकते हैं.

आधार और बैंक खाते की जानकारी में अंतर- अगर किसान के आधार कार्ड की जानकारी और बैंक रिकॉर्ड में कोई अंतर है, तो भुगतान प्रक्रिया में समस्या आ सकती है.

गलत बैंक डिटेल दर्ज होना- बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड में गलती या बैंक खाता बंद होने की स्थिति में DBT भुगतान फेल हो सकता है.

पात्रता नियमों को पूरा नहीं करना- अगर कोई किसान योजना की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं है, जैसे आयकरदाता होना या अधिक पेंशन प्राप्त करना, तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है.

लाभार्थी सूची में नाम नहीं होना- किसी तकनीकी गलती, दस्तावेज सत्यापन अधूरा होने या आवेदन में त्रुटि के कारण किसान का नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है. ऐसे में किस्त जारी नहीं हो पाती.

PM Kisan Beneficiary Status कैसे चेक करें? (PM Kisan: How To Check Beneficiary Status?)

किसान घर बैठे अपनी 23वीं किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज पर मौजूद ‘Know Your Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • ‘Get Data’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर आपकी लाभार्थी स्थिति दिखाई दे जाएगी.

PM Kisan Samman Nidhi के लिए आवेदन कैसे करें? (How To Apply For PM Kisan Samman Nidhi?)

नए किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • New Farmer Registration विकल्प चुनें.
  • आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • मांगी गई सभी व्यक्तिगत और खेती से जुड़ी जानकारी भरें.
  • आवेदन फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

  

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