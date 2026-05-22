PM Kisan 23rd Installment Date: कब आएगी 23वीं किस्त? किन लोगों को नहीं मिलेंगे ₹2,000; छोटी-सी चूक और कट जाएगा नाम!

PM Samman Nidhi Yojana के तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में 22 किस्तें ट्रासफर की जा चुकी हैं. इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. अब सरकार जल्द 23वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है, जिसका किसान भाईयों को भी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन 23वीं किस्त के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी लागू की गईं है.

क्या हैं 23वीं किस्त की शर्तें

कई राज्य सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगली किस्त पाने के लिए सभी लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा करना होगा. अब से बिना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के किसानों के बैंक खाते में नई किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी. ई-केवाईसी को तीन तरीकों से करा सकते हैं.

ओटीपी आधारित ई-केवाईसी

बायोमेट्रिक ई-केवाईसी

फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी।

कहां कराएं ई-केवाईसी?

पीएम किसान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिन किसानों का वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है वो जन सेवा केंद्र या राज्य सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी को पूरा कर सकते हैं. किसान भाईयों के लिए पीएम किसान के ऑफिशियल ऐप्लीकेशन पर भी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफिकेशन सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

जिन भी किसानों ने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है वो 23वीं किस्त के पात्र होंगे. ऐसे में वो अपने लाभार्थी स्टेटस को चेक करते रहें. इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाकर लाभार्थी स्थिति के विकल्प पर क्लिक करें. नए पेज पर अपना आधार नंबर, किसान आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

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कब तक आएगी 23वीं किस्त?

पीएम किसान स्कीम में हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो दो-दो हजार की किस्तों में हर 3 से 4 महीने के अंतराल पर प्राप्त होती है. पीएम किसान की 22 किस्त 13 मार्च 2026 को ट्रांसफर की गई थी. इस हिसाब से अनुमान लगाएं तो जुलाई के अंत तक अगले 2,000 रुपये खाते में आ सकते हैं, जिसके लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है.

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