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PM किसान की 23वीं किस्त नहीं आई? घबराएं नहीं, इन 4 वजहों से अटक सकता है पैसा, ऐसे करें तुरंत चेक

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की गई थी, लेकिन कई किसानों के खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है. इसकी वजह ई-केवाईसी अधूरी होना, भू-सत्यापन न होना, आधार लिंकिंग में समस्या या फार्मर आईडी से जुड़ी कमी हो सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 23, 2026 10:24:35 AM IST

3 दिन बाद भी खाते में नहीं पहुंचे 2000 रुपये?
3 दिन बाद भी खाते में नहीं पहुंचे 2000 रुपये?


PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. हाल ही में 20 जून को योजना की 23वीं किस्त जारी की गई, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में तीन दिन बीत जाने के बाद भी राशि नहीं पहुंची. ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किस्त क्यों रुकी और इसे पाने के लिए क्या करना होगा.

हर बार किस्त न आने की वजह सिर्फ तकनीकी नहीं होती

विशेषज्ञों के अनुसार पीएम किसान योजना की किस्त रुकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. कई बार किसान योजना की पात्रता पूरी नहीं कर पाते, जबकि कई मामलों में जरूरी दस्तावेज या प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण भुगतान अटक जाता है. अगर आपके खाते में 23वीं किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस वजह से भुगतान रोका गया है.

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ई-केवाईसी नहीं करवाई तो अटक सकती है किस्त

योजना से जुड़े सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है.
ऐसे में अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें.

भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग भी है जरूरी

पीएम किसान योजना में लाभ लेने के लिए भू-सत्यापन (Land Verification) और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना भी अनिवार्य है. यदि इन दोनों में से कोई प्रक्रिया अधूरी है तो किस्त अटक सकती है. कई राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों की किस्त इसी वजह से रुकी हुई बताई जा रही है.

फार्मर आईडी कार्ड न बनने पर भी हो सकती है परेशानी

इस बार कई राज्यों में किसानों को फार्मर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था. जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके आवेदन की जांच लंबित रह सकती है. इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी किसान पहचान से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी हों.

किस्त अटकी है तो सबसे पहले जानें वजह

अगर आपके खाते में 23वीं किस्त नहीं पहुंची है तो बिना वजह परेशान होने के बजाय सबसे पहले इसकी वास्तविक वजह पता करें. इसके लिए किसान पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर

155261
1800-115-526
इन नंबरों पर कॉल करके किसान यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी किस्त किस कारण से रुकी हुई है.

ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं स्टेटस

किसान घर बैठे भी अपनी किस्त की स्थिति जांच सकते हैं. इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Know Your Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा. वहां आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद यह पता चल सकता है कि भुगतान क्यों रुका है और कौन-सी प्रक्रिया अभी बाकी है.

अधूरा काम पूरा करते ही मिल सकता है पैसा

यदि आपकी किस्त किसी दस्तावेजी कमी या अधूरी प्रक्रिया के कारण रुकी है तो उसे जल्द पूरा करवा लें. सत्यापन पूरा होने के बाद राज्य सरकार आपकी जानकारी को मंजूरी देकर आगे भेजती है. इसके बाद रुकी हुई किस्त का भुगतान आगामी किस्त के साथ या प्रक्रिया पूरी होने पर जारी किया जा सकता है.

किसानों के लिए जरूरी सलाह

जो किसान अभी तक 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, भू-सत्यापन और फार्मर आईडी से जुड़ी स्थिति की जांच करनी चाहिए. समय रहते त्रुटियों को ठीक करने से भविष्य की किस्तों में भी कोई परेशानी नहीं होगी.

Tags: home-hero-pos-3PM Kisan Yojana
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