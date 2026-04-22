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PM Kisan 23rd installment: 23वीं किस्त से पहले संभल जाएं किसान, इन गलतियों से रुक सकता है पैसा!

PM Kisan 23rd installment: 22वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी की नजर 23वीं किस्त पर टिकी है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हट जाता है और किस्त का पैसा अटक जाता है.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 11:21:56 AM IST

22वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी की नजर 23वीं किस्त पर टिकी है.
22वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी की नजर 23वीं किस्त पर टिकी है.


PM Kisan 23rd installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है. 22वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी की नजर 23वीं किस्त पर टिकी है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हट जाता है और किस्त का पैसा अटक जाता है. ऐसे में जरूरी है कि किसान समय रहते अपनी जानकारी सही कर लें, ताकि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के मिल सके.

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ई-केवाईसी पूरा करना है जरूरी 

सबसे बड़ी और आम गलती होती है ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा न करना. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी भुगतान रुकने की बड़ी वजह बनती है. कई बार नाम की स्पेलिंग या खाते से आधार लिंक न होने के कारण भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता.

हट सकता है लिस्ट से नाम 

दूसरी अहम बात है भूमि रिकॉर्ड (Land Records) का अपडेट होना. जिन किसानों की जमीन से जुड़ी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, उनका नाम भी सूची से हट सकता है. साथ ही अगर किसी किसान ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, तो उसका नाम वेरिफिकेशन के दौरान हटाया जा सकता है. इसलिए जरूरी है कि सभी दस्तावेज सही और अपडेट हों.

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अपना स्टेटस चैक करते रहें

अगर आप चाहते हैं कि 23वीं किस्त का पैसा समय पर मिले, तो तुरंत अपनी स्थिति चेक करें. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देखें, ई-केवाईसी पूरा करें और बैंक व आधार डिटेल्स सही करें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है और आपकी अगली किस्त समय पर आपके खाते में आ सकती है.

कैसे पूरी करें E-KYC ?

  • पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ सेक्शन के अंतर्गत ‘ईकेवाईसी’ विकल्प पर क्लिक करें.
  • अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ‘खोजें’ पर क्लिक करें.
  • अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें.
  •  यूआईडीएआई से प्राप्त ओटीपी को निर्धारित फ़ील्ड में दर्ज करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें.  

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Tags: Farmer Scheme Indiahome-hero-pos-9PM Kisan 23rd installmentPM Kisan eKYCpm kisan yojana update
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