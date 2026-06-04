PM Kisan 23rd Installment Date 2026: करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! इस दिन 23वीं किस्त के आएंगे 2000 रुपये, ऐसे चेक करें ताजा स्टेटस

PM Kisan Yojana 23rd Installment: देश के करोड़ों किसान इन दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 23वीं किस्त का काफी इंतजार कर रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी लाभार्थी किसान ये जानना चाहते हैं कि उनके अकाउंट में 2,000 रुपये की अगली किस्त कब आएगी. सरकार की इस शानदार योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद मिलती है.

पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. हालांकि कई किसानों को तकनीकी कारणों, बैंक खाते की गलती या ई-केवाईसी न होने की वजह से पिछली किस्तों का लाभ समय पर नहीं मिल पाया था. राहत की बात ये है कि ऐसे मामलों में अक्सर अगली किस्त के साथ बकाया राशि भी खाते में भेज दी जाती है. इसलिए जिन किसानों की 22वीं किस्त अटकी हुई है, उनके लिए भी अच्छी खबर आने की संभावना है.

कब आएगी पीएम किस 23वीं किस्त? (PM Kisan Yojana 23rd Installment Date)

फिलहाल केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से 23वीं किस्त की ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है. लेकिन पिछले सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो योजना की पहली वार्षिक किस्त आमतौर पर जून से अगस्त के बीच जारी की जाती रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी जून के दूसरे हफ्ते या जुलाई की शुरुआत में किसानों के खातों में पैसे आ जाएंगे.

PM Kisan Yojana का ताजा स्टेटस कैसे करें चेक? (How to Check PM Kisan Yojana Status)