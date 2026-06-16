Home > देश > PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी

PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी

PM Narendra Modi 23rd Installment Kaha Se Release Karenge: PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है. पात्र किसानों के खातों में ₹2000 ट्रांसफर किए जाएंगे. पीएम मोदी किस शहर से किस्त जारी करेंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 16, 2026 12:02:58 PM IST

PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी


PM Kisan 23rd Installment 2026 Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद अब 23वीं किस्त जारी होने की तारीख तय हो चुकी है. केंद्र सरकार द्वारा 20 जून 2026 को पात्र किसानों के बैंक खातों में अगली किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी. ऐसे में देशभर के किसान ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार किस्त जारी करने का कार्यक्रम कहां आयोजित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर से किसानों को ये सौगात देंगे.

 20 जून 2026 को जारी होगी PM Kisan की 23वीं किस्त

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जाएगी. इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹2000 की राशि भेजी जाएगी. योजना के अंतर्गत अब तक 22 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं और लाखों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं.

You Might Be Interested In

 पिछली किस्त में 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था लाभ

PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी. उस दौरान देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के खातों में सहायता राशि भेजी गई थी. सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है.

 किस शहर से जारी करेंगे पीएम मोदी 23वीं किस्त?

हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों के खातों में किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं. पिछले कार्यक्रम में उन्होंने असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी की थी और किसानों के साथ संवाद भी किया था.

हालांकि 23वीं किस्त के शुभारंभ को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी शहर के नाम की घोषणा नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार इस बार कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा सकता है, लेकिन सरकार की ओर से इसकी पुष्टि अभी बाकी है.

  

Tags: pm kisan 2026 newsPM Kisan 23rd Installment Date ConfirmPM Narendra Modi 23rd Installment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026

सुरैया की 5 दमदार फिल्में

June 15, 2026

सेहत और स्वाद से भरपूर Shakes, गर्मी से तुरंत मिलेगी...

June 15, 2026
PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Kisan 23rd Installment Date Confirm: बस 4 दिन और फिर खाते में आएंगे ₹2000, जानें किस शहर से बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी