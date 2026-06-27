Home > देश > PM Gramin Awas Yojana 2026 List: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हुई जारी, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम, स्टेप बाय स्टेप गाइड

PM Gramin Awas Yojana 2026 List: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हुई जारी, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम, स्टेप बाय स्टेप गाइड

हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 12 राज्यों को 10,021.42 करोड़ रुपए की ‘मूल स्वीकृति’ जारी कर दी है. यहां लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 12:55:38 PM IST

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण


PM Gramin Awas Yojana 2026 List: हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 12 राज्यों को 10,021.42 करोड़ रुपए की ‘मूल स्वीकृति’ जारी कर दी है, जो मार्च 2029 तक ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. 

बता दें कि असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मंजूरी जारी की गई.

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3.91 करोड़ घरों के लिए पहले ही मिल चुकी है मंजूरी 

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योजना के तहत 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के मुकाबले 3.91 करोड़ घरों के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और 3.05 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 11,121 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है और अब 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त मंजूरी भी जारी कर दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2016 में शुरू की गई थी.” इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत लगभग 75 प्रतिशत घर या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं, जिससे महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है.

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 2026 में ऐसे चेक करें अपना नाम 

पीएम आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 2026 की सूचीमें अपना नाम देखने के लिए, आधिकारिक पीएमएवाई-जी वेबसाइट या आवास सॉफ्ट पोर्टल पर जाएं. आप अपने पंजीकरण संख्या (registration number), आधार कार्ड या स्थान-आधारित गांव खोज के माध्यम से अपना नाम और किस्त की स्थिति तुरंत देख सकते हैं. यहां लिस्ट में अपना नाम चेक करने के तीन विकल्प बताये गए हैं:

विकल्प 1: पंजीकरण संख्या द्वारा खोजें 

  • पीएमएवाई-जी पोर्टलपर जाएं.
  • शीर्ष मेनू पर स्टेकहोल्डर्स टैब पर क्लिक करें और IAY/PMAYG लाभार्थी का चयन करें 
  • अपना 12 अंकों का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
  • आपकी लाभार्थी स्थिति, स्वीकृत राशि और किश्त की सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.

विकल्प 2: नाम और स्थान के आधार पर खोजें 

  • AwaasSoft पोर्टलपर जाएं  और Awaassoft > Reportपर क्लिक करें.
  • सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत, सत्यापन के लिए लाभार्थी विवरणपर क्लिक करें.
  • ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें.
  • कैप्चा दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें ताकि आपको गांववार पूरी सूची दिखाई दे सके.

विकल्प 3: आधार कार्ड द्वारा खोजें

  • यदि आपके पास अपना 12 अंकों का आधार नंबर है तो PMAY-G पर एडवांस्ड सर्च विकल्प पर जाएं.
  • अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और योजना का नाम चुनें.
  • अपने लाभार्थी की स्थिति और आवास संबंधी प्रगति जानने के लिए सीधे अपना आधार नंबर दर्ज करें.
  • स्क्रीन पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी और आप अपना नाम देख सकते हैं.

Tags: PM Gramin Awas YojanaPMAY G
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