What is PM CM Disqualification Bill: इतने दिन जेल में रहने पर जा सकती है CM-PM की कुर्सी! मानसून सत्र में हो सकती है बिल की वापसी, क्या होंगे प्रावधान?

PM CM Disqualification Bill Kya Hai: मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी के साथ इस सत्र में आने वाले बिलों पर भी चर्चा तेज हो गयी है. खबरों के अनुसार PM CM Disqualification Bill को सरकार मानसून सत्र में दोबारा पेश कर सकती है. इसके अनुसार अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है.

जानकारी के अनुसार 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है. यह समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है.

क्या है PM CM Disqualification Bill?

यह बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को अयोग्य घोषित करने से संबंधित है. बिल के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई PM, CM जैसे बडे़ पद पर आसीन मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है. गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 बिलों को पिछले मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में रखा था, जिसके बाद इसे इन्हें JPC को भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था. 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) अपनी रिपोर्ट को 17 जुलाई को मंजूरी दे सकती है.

130वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में

130वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध (जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है) के मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है.

ध्यान देने की बात ये है कि सिर्फ गिरफ्तारी से पद नहीं जाएगा. प्रस्तावित प्रावधान तभी लागू होगा, जब व्यक्ति लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे. और यह केवल उन मामलों में लागू होगा, जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है. विधेयक के नियमों के अनुसार छोटे अपराध इसके दायरे में नहीं शामिल होंगे.

सरकार का तर्क

सरकार का कहना है कि इससे मंत्रियों की सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी. उनका तर्क है कि गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति का मंत्री पद पर बना रहना लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है. हालांकि, अभी यह सिर्फ प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक है. अगर 17 जुलाई को संसदीय समिति से इस विधेयक को मंजूरी मिलती है तो इसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इसके बाद अगर बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो यह कानून बन जाएगा.