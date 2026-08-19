PM Cares Fund Audit Report: पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट आई सामने, कितना पैसा जमा हुआ?

PM CARES Fund Audit Report: कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में बनाया गया PM CARES Fund- प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड की वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑडिट स्टेटमेंट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक फंड का कुल कोष बढ़कर 8,452.07 करोड़ रुपए हो गया है.

इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद फंड के बड़े हिस्से को बैंक में रखे जाने, कम खर्च करने और रिपोर्ट जारी होने में हुई देरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सवाल उठाए हैं. सामने आ रही ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, फंड की कुल राशि का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखा गया है.

PM CARES फंड की पूरी डिटेल रकम

कुल क्लोजिंग बैलेंस (31 मार्च 2025) 8,452.07 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा राशि 7,846.65 करोड़ रुपये (कुल कॉर्पस का 93%) सेविंग्स बैंक खातों में रकम 605.41 करोड़ रुपये घरेलू दान 479.04 करोड़ रुपये विदेशी दान 92.83 लाख रुपये FD पर ब्याज 469.37 करोड़ रुपये एजेंसियों से रिफंड 324.66 करोड़ रुपये

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान PM CARES Fund को जितना डोनेशन (लगभग ₹480 करोड़) मिला, करीब-करीब उतनी ही रकम (475 करोड़ रुपए) उसने फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट्स पर ब्याज के रूप में कमाई है.

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कुल कितने खर्च हुए?

जहां एक तरफ फंड का बैलेंस 7,173 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,452 करोड़ रुपए पहुंच गया, वहीं इस दौरान खर्च बेहद सीमित रहा. पूरे वित्त वर्ष में केवल 87.85 लाख रुपए का भुगतान दिखाया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 की है. ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 87.84 लाख रुपए ‘PM CARES for Children Scheme’ (कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों की मदद) के लिए जारी किए गए, जबकि 451 रुपए बैंक और SMS चार्ज के तौर पर कटे.

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