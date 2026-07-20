PM Awas Yojana New List 2026: प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की नई लिस्ट आई, लाभार्थी सूची में ऐसे खोजें अपना नाम; जानें पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया

PM Awas Yojana New List 2026: अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया है, तो यह खबर आपके काम की है. सरकार की ओर से वर्ष 2026 की नई लाभार्थी सूची जारी की जा रही है, जिसमें उन परिवारों के नाम शामिल हैं जिन्हें योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी. ऐसे में अगर आप भी काफी समय से अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, तो अब कुछ ही मिनटों में घर बैठे ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

अक्सर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि लाभार्थी सूची कहां देखनी है या नाम नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए. इसी वजह से कई लोग अनावश्यक रूप से साइबर कैफे या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं. जबकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पूरी तरह निशुल्क है. आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची कैसे चेक करें, कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में ‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य से की गई थी. इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है. योजना को दो भागों में लागू किया गया है. पहला प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), जो गांवों में रहने वाले पात्र परिवारों के लिए है, जबकि दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U), जो शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए संचालित किया जाता है.योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो जाती है.

नई लाभार्थी सूची 2026 में क्या खास है?

इस बार जारी की गई लाभार्थी सूची में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनका चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) के आंकड़ों और स्थानीय स्तर पर किए गए सत्यापन के आधार पर किया गया है. सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में नई सूची जारी की जा रही है ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द

योजना का लाभ मिल सके.

कौन लोग योजना के लिए पात्र हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता हो और सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करता हो. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, विधवा और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है.अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम पहली सूची में नहीं आया है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है. सरकार समय-समय पर नई सूची भी जारी करती है और पात्रता के आधार पर नाम जोड़े जाते हैं.

घर बैठे ऐसे चेक करें नई लाभार्थी सूची

अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. वहां ‘Stakeholders’ सेक्शन में जाकर ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ विकल्प चुनें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो एडवांस सर्च विकल्प के जरिए राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत की जानकारी भरकर भी अपना नाम खोज सकते हैं.शहरी क्षेत्र के लाभार्थी भी संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Search Beneficiary’ विकल्प की मदद से अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा AwaasApp और UMANG ऐप के जरिए भी लाभार्थी सूची और भुगतान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

नाम नहीं आया तो क्या करें?

अगर नई लाभार्थी सूची में आपका नाम दिखाई नहीं देता है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आपका आवेदन अभी प्रक्रिया में हो या आपका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल हो. ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय से संपर्क करें. यदि आप पात्र हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति या अपील भी दर्ज कराई जा सकती है.इसके साथ ही केवल आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लें. किसी एजेंट या बिचौलिए के कहने पर पैसे देने से बचें, क्योंकि योजना का लाभ पूरी तरह निशुल्क दिया जाता है.

यहां जान लें PMAY .योजना के कुछ FAQs

Q1. PM Awas Yojana New List 2026 में अपना नाम कैसे चेक करें?

उत्तर: ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक PMAY-G के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Stakeholders सेक्शन में IAY/PMAYG Beneficiary विकल्प के जरिए अपना नाम देख सकते हैं. वहीं शहरी क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित PMAY-U पोर्टल पर Search Beneficiary विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Q2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

उत्तर: ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए ₹1.20 लाख तक की सहायता दी जाती है. पहाड़ी और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में यह राशि ₹1.30 लाख तक हो सकती है. शहरी क्षेत्रों में योजना के अलग-अलग घटकों के अनुसार सहायता और ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है.

Q3. अगर लाभार्थी सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?

उत्तर: सबसे पहले प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की जांच करें. यदि फिर भी नाम नहीं मिलता है तो संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय में संपर्क कर जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर अपील दर्ज करें.

Q4. क्या आवेदन की स्थिति मोबाइल से भी देखी जा सकती है?

उत्तर: हां. AwaasApp और UMANG ऐप के जरिए भी लाभार्थी अपने आवेदन, किस्त और निर्माण कार्य की स्थिति देख सकते हैं.

Q5. क्या योजना की राशि सीधे बैंक खाते में आती है?

उत्तर: हां. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत सहायता राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है.

Q6. क्या महिलाओं को योजना में प्राथमिकता मिलती है?

उत्तर: हां. योजना के तहत कई मामलों में घर का स्वामित्व महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दिया जाता है, जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

Q7. क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किसी एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं?