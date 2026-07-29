गाजियाबाद में 10,000 परिवारों का घर का सपना होगा पूरा! सितंबर से मिलने लगेंगी PM आवास योजना की चाबियां

PM Awas Yojana Ghaziabad: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गाजियाबाद में फ़्लैट पाने का लगभग 10,000 लोगों का सपना जल्द ही सच होने वाला है. इस इलाके में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी प्रोजेक्ट्स 30 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे, ताकि 30 सितंबर तक सभी लाभार्थियों को फ़्लैट का कब्जा सौंपा जा सके. इसमें गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) के पांच प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे लगभग 10,000 फ़्लैट शामिल हैं. GDA के सेक्रेटरी विवेक मिश्रा खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट्स की देखरेख कर रहे हैं.

सितंबर में लाभार्थियों को फ्लैट का कब्ज़ा मिलेगा

विवेक मिश्रा ने हाल ही में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सभी प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अथॉरिटी के अधिकारियों और प्राइवेट बिल्डरों के साथ एक समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि प्राइवेट बिल्डरों के 11 मंजूर प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की गई. इनमें से पांच प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं. तीन के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और बिल्डरों के आवेदन जमा करने के बाद अथॉरिटी निरीक्षण के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करेगी. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को बिल्डरों को ठीक करना होगा. छह प्रोजेक्ट्स के निर्माण और विकास कार्य को पूरा करने के लिए 30 अगस्त की समय-सीमा तय की गई है. सभी प्राइवेट बिल्डरों को समय-सीमा तक ये काम पूरे करने होंगे और अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स भी इस तारीख तक पूरी तरह तैयार हो जाने चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि जो प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं, उनके लाभार्थियों को सितंबर में फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा.

मधुबन बापूधाम में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मधुबन बापूधाम में कुल 856 फ्लैट्स बनाए गए हैं. अथॉरिटी इन फ्लैट्स को लाभार्थियों के नाम पर रजिस्टर कर रही है. रजिस्ट्रेशन के बाद, उन्हें पज़ेशन लेटर भी जारी किए जा रहे हैं.

इन इलाकों में बन रहे हैं फ्लैट

GDA मधुबन-बापूधाम, डासना, प्रताप विहार, नूरनगर और निवाड़ी में फ्लैट बना रहा है. इन पांच प्रोजेक्ट्स में कुल 4,000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. मधुबन-बापूधाम को छोड़कर बाकी सभी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. वहीं प्राइवेट बिल्डर भी लगभग 6,000 फ्लैट बना रहे हैं, जिनमें से कई पहले ही पूरे हो चुके हैं.

GDA सेक्रेटरी ने अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिए

GDA सेक्रेटरी ने PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) स्कीम के तहत फ्लैट बनाने में शामिल सभी अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निर्माण कार्य में कोई लापरवाही पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.