अब शहर में अपना घर खरीदना होगा आसान! PMAY-U 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, ऐसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Awas Yojana: देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपने पक्के घर का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं. शहरों में बढ़ती जमीन और मकानों की कीमतों के कारण मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना काफी मुश्किल हो गया है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है.

प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण पहले ही काफी सफल साबित हो चुका है, जिसमें लाखों परिवारों को पक्के मकान मिले. अब सरकार इस योजना के दूसरे चरण के तहत आने वाले सालों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ नए घर बनाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा कई लोगों को घर खरीदने और निर्माण के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा, ताकि उनका आर्थिक बोझ कम हो सके.

किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?

PMAY-U 2.0 योजना का लाभ मेन रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को दिया जाएगा. योजना का सबसे जरूरी नियम ये है कि आवेदन करने वाले परिवार के नाम पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए.

सरकार ने इस योजना में समाज के जरूरतमंद वर्गों को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया है. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, रेहड़ी-पटरी वाले मजदूर, कामकाजी महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन इस योजना में प्राथमिकता के पात्र होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके.

आवेदन प्रक्रिया हुई आसान

सरकार ने इस बार आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाया है, ताकि लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकें. आवेदन के लिए दो आसान तरीके दिए गए हैं. पहला तरीका क्यूआर (QR) कोड के माध्यम से आवेदन करना है. सरकार द्वारा जारी आधिकारिक पोस्टर में एक QR कोड दिया गया है, जिसे मोबाइल से स्कैन करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. वहां अपनी जरूरी जानकारी भरकर आवेदन पूरा किया जा सकता है.

दूसरा तरीका ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ‘PMAY-U 2.0 Online Application’ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन के दौरान सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा.

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

योजना में आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहद जरूरी है. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर से लिंक हो. इसके अलावा वोटर आईडी, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, वर्तमान पते का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होंगे.

बैंक खाते की जानकारी सही देना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसलिए आवेदन भरते समय सभी दस्तावेज और जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए.