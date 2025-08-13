Home > देश > नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी

नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी

Viral Video: छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक खून खौला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को गुस्सा आएगा। दरअसल, वायरल वीडियो में भगवान राम और हनुमान की मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक हरकत की गई।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 14:05:00 IST

kanker viral video
kanker viral video

Viral Video: छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक खून खौला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को गुस्सा आएगा। दरअसल, वायरल वीडियो में भगवान राम और हनुमान की मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक हरकत की गई। हुआ कुछ यूँ कि, कुछ युवक शराब के नशे में भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान युवक भगवान की मूर्ति पर थप्पड़ भी मारते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन इस मामले में कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं।

भगवान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पूरी घटना कांकेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दरअसल, नवागांव स्थित ईशान जंगल में चार युवक नशे की हालत में  देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ अभद्र व्यवहार करते नज़र आ रहे हैं। वीडियो में तीनों युवक भगवान राम और बजरंग बली हनुमान को थप्पड़ मारते भी नज़र आए। वहीं, इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा एक युवक अपने साथियों को रोकने के बजाय, पूरी घटना को रिकॉर्ड करते हुए हंसता हुआ सुनाई दिखा। 

आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे

वीडियो हुआ वायरल 

दरअसल, इस वीडियो में पहले एक युवक बजरंग बली की मूर्ति पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, वहीँ इसके बाद उसके बाकी दोस्त भी इस आपत्तिजनक हरकत में उसका साथ देते दिखाई दिए। इतना ही नहीं इसके बाद सभी युवक हनुमान की मूर्ति पर थप्पड़ मारते दिखाई दिए। इसके बाद सभी भगवान राम की मूर्ति के पास जाते हैं और मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके बाद सभी एक-एक करके भगवान राम की मूर्ति पर थप्पड़ मारने लगते हैं। वीडियो में चारों युवक भगवान का मजाक उड़ाते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद से हिंदू संगठनों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है।

हिंदू संगठनों का चढ़ा पारा 

वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन ने चारों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में दिख रहे चारों आरोपियों की पहचान भी हो गई है। चारों आरोपी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बताए जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि वीडियो में युवक शर्टलेस होकर भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

Tags: cg viral videohome-hero-pos-4kanker newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025
नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी
नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी
नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी
नशेड़ियों की इतनी मजाल! भगवान राम और  हनुमान की मूर्ति के साथ की गंदी हरकत, Video देख होश खो बैठेगा हर सनातनी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?