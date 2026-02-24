अब केरल नहीं, ‘केरलम’! जानिए क्यों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधानसभा के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दी?

Kerala Name Change: केरल राज्य का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर ‘केरलम’ कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. ये जानकारी घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने दी. विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये कदम केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जो अप्रैल-मई 2024 में होने वाले हैं. राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी महत्व का भी बताते हैं.

केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में केंद्र से राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का अनुरोध किया गया था. इसके पहले भी अगस्त 2023 में इसी तरह का एक प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ तकनीकी बदलाव सुझाए थे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में राज्य का नाम बदलने को मंजूरी दे दी. ये बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ भवन में आयोजित हुई थी, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था.

मुख्यमंत्री की इच्छा

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चाहते थे कि नाम परिवर्तन केवल हिंदी या अंग्रेजी तक सीमित न रहे, बल्कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम केरलम ही लिखा जाए.

जैसा कि पहले हुआ था, गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कुछ तकनीकी बदलाव सुझाए थे. इसलिए केरल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को दूसरी बार पारित किया और फिर इसे केंद्र को भेजा.