ताड़ी निकालने वाले का 14वां बच्चा कैसे बन गया मुख्यमंत्री? जानें पिनाराई विजयन के बारे में सबकुछ

Pinarayi Vijayan: मतदान के बाद अब सबके मन में बड़ा सवाल यही है कि जनादेश किसके हक में गए हैं. बस कुछ घंटे का इंतजार और फिर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. मतदान के बाद अब सबके मन में बड़ा सवाल यही है कि जनादेश किसके हक में गए हैं. बस कुछ घंटे का इंतजार और फिर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे.केरल में विभिन्न दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने चार मई को घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले जीत का भरोसा जताया. केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान नौ अप्रैल को हुआ था. यहां भी सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में 43 स्थानों पर 4 मई सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी. रिज्लट के बाद पता चल जाएगा कि क्या पिनाराई विजयन एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे.
केरल के 12वें मुख्यमंत्री विजयन ने 2021 में चार दशक पुरानी पेंडुलम परंपरा को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है. अब, जब वह अगले चुनावों की ओर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कन्नूर के पिनाराई गांव के हथकरघे से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के शीर्ष तक के उनके सफर पर एक बार फिर ध्यान से विचार करने की ज़रूरत है.
प्रशंसक कहते हैं ‘कैप्टन’
विजयन कन्नूर की अस्थिर मिट्टी से आते हैं. एक ताड़ी निकालने वाले के 14वें बच्चे के रूप में बहुत गरीबी में जन्मे, उनकी शुरुआती ज़िंदगी पढ़ाई और गुज़ारे के लिए संघर्षपूर्ण थी. कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें अक्सर उनके प्रशंसक ‘कैप्टन’ कहते हैं, जिन्होंने 2018 की बाढ़ और वैश्विक COVID-19 महामारी के दौरान राज्य को संभाला.
मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 10 साल के कार्यकाल
मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 10 साल के कार्यकाल में विजयन ने कई मुश्किलों का सामना किया है. एंटी-CAA प्रोटेस्ट के दौरान उनके “सेक्युलर” रुख से लेकर सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री विवाद के दौरान जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांतों पर उनके पक्के नज़रिए से लेकर गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल में आरोपों और विचारधारा के विरोधियों के साथ सांठगांठ के आरोपों तक, यह सब उनके राजनीतिक सफर का एक अहम हिस्सा रहा है.
पिनाराई विजयन की पॉलिटिकल टाइमलाइन
- 1944: कन्नूर के पिनाराई में मुंडायिल कोरान और कल्याणी के घर जन्मे उनके पिता की जल्दी मौत के बाद उनकी शुरुआती ज़िंदगी पैसे के मामले में ठीक नहीं थी, जिसके कारण उनकी पढ़ाई कुछ समय के लिए रुक गई और उन्होंने हैंडलूम बुनाई का काम किया.
- 1964: ब्रेनन कॉलेज, थालास्सेरी में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान, वह एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए. बाद में वह केरल स्टूडेंट्स फेडरेशन (KSF) के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और बाद में इसके स्टेट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने.
- 1968: 24 साल की उम्र में, उन्हें CPI(M) की कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में शामिल किया गया, जिससे पार्टी में उनकी हायरार्की में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई.
- 1970: उन्होंने 26 साल की उम्र में केरल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार कुथुपरम्बा सीट से जीत हासिल की. वह मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के एक युवा और मुखर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उभरे.
- 1975-77: इमरजेंसी के दौरान, उन्हें गिरफ्तार किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ उनके विरोध के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पुलिस टॉर्चर किया गया. बाद में रिहा होने के बाद वह लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस आ गए.
- 1988: वह CPI(M) स्टेट सेक्रेटेरिएट के लिए चुने गए और पार्टी के फैसले लेने वाले सिस्टम पर अपना असर मजबूत किया.
- 1996-98: उन्होंने केरल में बिजली और को-ऑपरेशन मिनिस्टर के तौर पर काम किया, ई.के. नयनार की LDF सरकार में यह पोर्टफोलियो संभाला.
- 1998-2015: उन्होंने मिनिस्ट्री से इस्तीफा देकर CPI(M) के स्टेट सेक्रेटरी का पद संभाला. वे 17 साल से ज़्यादा समय तक इस पद पर रहे, और पार्टी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक स्टेट सेक्रेटरी रहने वाले बन गए. इस समय में CPI(M) के बड़े नेता वी.एस. अच्युतानंदन के साथ सत्ता के लिए ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई.
- 2002: उन्हें CPI(M) पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया, यह पद वे अब भी संभाल रहे हैं.
- 2007: अंदरूनी मतभेदों के पब्लिक में दिखने की वजह से उन्हें अच्युतानंदन के साथ पोलित ब्यूरो से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. आखिरकार उन्हें वापस बहाल कर दिया गया.
- 2016: उन्होंने LDF को जीत दिलाई और केरल के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.
- 2018-19: यह मिस्टर विजयन के लिए एक मुश्किल समय था, जहाँ उन्हें अपनी सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें अगस्त 2018 में आई भयानक बाढ़ और सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री के फैसले को लेकर हुई उथल-पुथल शामिल थी. उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब लेफ्ट फ्रंट 20 में से 19 सीटें अपने विरोधियों से हार गया.
- 2020: सोने की तस्करी के मामले में चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) पर सवाल उठे. अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम. शिवशंकर की गिरफ्तारी के बावजूद, मिस्टर विजयन उस साल बाद में हुए लोकल बॉडी चुनावों में लेफ्ट को जीत दिलाने में कामयाब रहे.
- 2021: LDF गठबंधन ने 99 सीटें जीतकर लगातार दूसरा ऐतिहासिक कार्यकाल हासिल किया. पिनाराई फिर से चीफ मिनिस्टर बने. इस “थुदरभरणम” (जनादेश का लगातार जारी रहना) ने केरल में बारी-बारी से सत्ता में आने की 40 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया.
- 2021-25: उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए, जबकि विपक्षी UDF और BJP के भ्रष्टाचार के आरोपों से बचते रहे. 2025 के आखिर में, पिनाराई को एक कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा जब लेफ्ट फ्रंट ने लोकल बॉडी इलेक्शन में खराब प्रदर्शन किया.
- 2026: एक बार फिर, वह असेंबली इलेक्शन से पहले LDF को लीड कर रहे हैं, जिसके कड़े मुकाबले की उम्मीद है.