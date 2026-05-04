ताड़ी निकालने वाले का 14वां बच्चा कैसे बन गया मुख्यमंत्री? जानें पिनाराई विजयन के बारे में सबकुछ

Pinarayi Vijayan: मतदान के बाद अब सबके मन में बड़ा सवाल यही है कि जनादेश किसके हक में गए हैं. बस कुछ घंटे का इंतजार और फिर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. मतदान के बाद अब सबके मन में बड़ा सवाल यही है कि जनादेश किसके हक में गए हैं. बस कुछ घंटे का इंतजार और फिर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे.केरल में विभिन्न दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने चार मई को घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले जीत का भरोसा जताया. केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान नौ अप्रैल को हुआ था. यहां भी सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में 43 स्थानों पर 4 मई सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी. रिज्लट के बाद पता चल जाएगा कि क्या पिनाराई विजयन एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे.

केरल के 12वें मुख्यमंत्री विजयन ने 2021 में चार दशक पुरानी पेंडुलम परंपरा को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है. अब, जब वह अगले चुनावों की ओर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कन्नूर के पिनाराई गांव के हथकरघे से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के शीर्ष तक के उनके सफर पर एक बार फिर ध्यान से विचार करने की ज़रूरत है.

प्रशंसक कहते हैं ‘कैप्टन’

विजयन कन्नूर की अस्थिर मिट्टी से आते हैं. एक ताड़ी निकालने वाले के 14वें बच्चे के रूप में बहुत गरीबी में जन्मे, उनकी शुरुआती ज़िंदगी पढ़ाई और गुज़ारे के लिए संघर्षपूर्ण थी. कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें अक्सर उनके प्रशंसक ‘कैप्टन’ कहते हैं, जिन्होंने 2018 की बाढ़ और वैश्विक COVID-19 महामारी के दौरान राज्य को संभाला.

मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 10 साल के कार्यकाल

मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 10 साल के कार्यकाल में विजयन ने कई मुश्किलों का सामना किया है. एंटी-CAA प्रोटेस्ट के दौरान उनके “सेक्युलर” रुख से लेकर सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री विवाद के दौरान जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांतों पर उनके पक्के नज़रिए से लेकर गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल में आरोपों और विचारधारा के विरोधियों के साथ सांठगांठ के आरोपों तक, यह सब उनके राजनीतिक सफर का एक अहम हिस्सा रहा है.

पिनाराई विजयन की पॉलिटिकल टाइमलाइन