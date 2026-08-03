किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है एक ही परिवार के तीन लोगों के सुसाइड की कहानी, सुन पुलिस के भी छूटे पसीने

Pimpri Chinchwad Family Suicide Case: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ शहर के मोरवाड़ी इलाके में एक दुखद घटना हुई है. कहा जा रहा है कि पैसे की तंगी की वजह से एक ही परिवार के तीन लोगों ने सुसाइड कर लिया. यह घटना करिश्मा ग्लोरी सोसाइटी में हुई. मरने वालों में परिवार के मुखिया विनोद पिल्लै (50), उनकी पत्नी सिरजा पिल्लै (45) और बेटी पूर्णिमा पिल्लै (19) शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, विनोद पिल्लै की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि उनकी पत्नी और बेटी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान दोनों ने भी दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे इलाके में दुख और दहशत का माहौल है.

सुसाइड नोट लिखी ये बात

शुरुआती जांच में, पुलिस को एक चिट्ठी मिली है, जो कथित तौर पर विनोद पिल्लै ने लिखी है. इसमें उसने लिखा है कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए. पुलिस इस नोट और मौके से मिले दूसरे सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.

पुलिस को शक है कि परिवार ने सोडियम नाइट्रेट गैस का इस्तेमाल करके सुसाइड किया. इस गैस के सांस लेने से तीनों की तबीयत बिगड़ गई. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ होगी.

IIM अहमदाबाद से की थी पढ़ाई

इस घटना ने लोगों को इसलिए भी चौंका दिया क्योंकि परिवार पढ़ा-लिखा और समाज में ऊंचे ओहदे वाला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनोद पिल्लै ने IIM अहमदाबाद से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी. वह 2024 तक एक जानी-मानी कंपनी में काम कर रहे थे.

उनकी पत्नी सिरजा पिल्लै मोरवाड़ी के एक जाने-माने इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती थीं. उनकी बेटी पूर्णिमा पिल्लै कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी और शहर के एक जाने-माने कॉलेज में पढ़ रही थी.

विनोद की बॉडी घर से मिली

पुलिस के मुताबिक, विनोद पिल्लै की बॉडी 1 अगस्त को उनके घर से मिली थी. उनकी पत्नी और बेटी बेहोश मिलीं. दोनों को तुरंत इलाज के लिए YCM हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

घटना की जानकारी मिलने के बाद संत तुकाराम नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मौके का मुआयना किया और परिवार के जान-पहचान वालों और पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठा की.

विनोद पिल्लई के दोस्तों के मुताबिक, वह कुछ समय से पैसे की तंगी से जूझ रहे थे. हालांकि, परिवार ने इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है. पुलिस सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मामले की जांच कर रही है.

एक पढ़े-लिखे और अमीर परिवार की अचानक मौत ने सभी को चौंका दिया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की असली वजह का पता चलेगा.