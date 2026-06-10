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Pimpri Chinchwad Encroachment Drive: अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से भड़के लोग, पथराव में पुलिसकर्मी समेत 19 लोग घायल; 500 पर FIR

Pimpri Chinchwad Encroachment Drive: शहर में बिना इजाज़त बने कंस्ट्रक्शन पर बिना किसी समझौते के कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन किसी भी तरह के बिना इजाज़त बने कंस्ट्रक्शन को छूट नहीं देगा.

By: JP Yadav | Published: June 10, 2026 11:36:49 AM IST

Pimpri Chinchwad Encroachment Drive: अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से भड़के लोग, पथराव में पुलिसकर्मी समेत 19 लोग घायल; 500 पर FIR
Pimpri Chinchwad Encroachment Drive: अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से भड़के लोग, पथराव में पुलिसकर्मी समेत 19 लोग घायल; 500 पर FIR


Pimpri Chinchwad Encroachment Drive: महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचोड़ में अतिमक्रण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया. कार्रवाई के दौरान लोगों की पत्थरबाजी में 15-20 पुलिसवाले घायल हो गए. यहां पर कुल कुल 21 धार्मिक संस्थान है, जो बिना अनुमति के बनाए गए हैं. मंगलवार (9 मई, 2026) की रात को अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान इलाके में मौजूद 5 मस्जिदें और 5 मंदिर गिरा दिए गए. इसी के विरोध में लोग  भड़क गए. गुस्साए लोगों ने तैनात पुलिसवालों पर पत्थरबाजी की. इसमें 15-20 पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं, इस मामले में पुलिस की ओर से 500 लोगों पर मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिंपरी चिंचोड़ महानगरपालिका (पीसीएमसी) में मंगलवार देर रात चलाए गए तोड़फोड़ अभियान में 11 अनधिकृत ढांचों को निशाना बनाया गया. इनमें 5 मस्जिदें, 5 मंदिर और 1 मंदिर से जुड़ा अखाड़ा शामिल है, जिन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. 

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अतिक्रमण के खिलाफ अभियान सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को चला. भारी पुलिस सुरक्षा में किए गए इस ऑपरेशन में स्थानीय लोगों के एक हिस्से ने कड़ा विरोध किया. इस दौरान हालात पत्थरबाज़ी के चलते खराब हो गए. इसके बाद पुलिस को भीड़ को हटाने और शांति बहाल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. वहीं, पुलिस ने मौके से पकड़े गए दो पहचाने गए लोगों और हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में लगभग 300 से 500 अनजान लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है.

19 लोग घायल

वहीं, कार्रवाई के दौरान 22 पोकलेन, 26 JCB और 120 मजदूरों की मदद से इन कंस्ट्रक्शन को हटाया गया। एहतियात के तौर पर मौके पर 4 फायर इंजन और 2 एम्बुलेंस रखी गईं. इस बीच सुबह-सुबह अचानक हुई इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने गुस्सा जताया.. भीड़ में से कुछ लोगों ने टीम पर पत्थर फेंके. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में नगर निगम का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी घायल नहीं हुआ है. वहीं, इस तोड़फोड़ अभियान से हिंसा भड़क गई, जिसमें 18 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 19 लोग घायल हो गए.

16 धार्मिक स्थलों पर जल्द ही कार्रवाई

नगर निगम के बिल्डिंग परमिट डिपार्टमेंट ने पिछले साल कुडलवाड़ी इलाके में कुल 31 बिना इजाज़त बने धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया था. अब तक उनमें से 15 पर कार्रवाई की जा चुकी है. बिल्डिंग परमिट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि बाकी 16 धार्मिक स्थलों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Pimpri-Chinchwad
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