Home > देश > Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा

Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा

Independence Day 2025: इस तिरंगा यात्रा अभियान के जरिए देश के हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने और उसकी फोटो शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है पिछले कई सालों से जारी इस पहल का मकसद हर दिल में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है आजादी के इस अमृत महोत्सव पहल के तहत साल 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 15, 2025 09:09:58 IST

Hapur news, Har Ghar Tiranga Yatra, Pilkhuwa
Hapur news, Har Ghar Tiranga Yatra, Pilkhuwa

संजय त्यागी की रिपोर्ट, Independence Day 2025: इस तिरंगा यात्रा अभियान के जरिए देश के हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने और उसकी फोटो शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है पिछले कई सालों से जारी इस पहल का मकसद हर दिल में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है आजादी के इस अमृत महोत्सव पहल के तहत साल 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था तिरंगा यात्रा को देखते हुए कल हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे एसपी कुंवर ज्ञानेंज सिंह व सीओ अनीता चौहान के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकली गई जिसमें 300 से 400 पुलिस कर्मियों ने पैदल तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया जिसमें सभी पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे यह तिरंगा यात्रा जनपद हापुड़ के पिलखुवा  कोतवाली मैं निकाली गई

क्या बोले डीएम अभिषेक पांडे?

 इस विषय में हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे जी का कहना है आजादी का उत्सव मनाने से पहले हम सब हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक हमारी अपेक्षा यह भी थी की जो हमारी पुलिस फोर्स है वह एक तिरंगा यात्रा निकाले हैंआज स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार है उससे पहले से ज्यादा लोगों को तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आज पिलखुवा में कप्तान साहब के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकली जा रही है हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानेजय सिंह तो कहना है की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगे में जो तीन रंग है वह त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक है इस तिरंगे झंडे के पीछे देश के सपूतों ने अपना बलिदान दिया है और तिरंगे का मान कभी झुकने नहीं दिया और लोगों से यह कहना चाहूंगा तिरंगे के मान के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाने से  भी कभी ना चुकेअगर तिरंगा यात्रा में चार चांद लगाने की  बात करें तो एक छोटे से मासूम बच्चे ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म में वहां पर मौजूद था उसने अधिकारियों के बीच में तिरंगा पड़कर और भी तिरंगा यात्रा मैं चार चांद लगा दिए

इस दिवाली देश को मिलेगा बड़ा तोहफा, PM Modi ने लाला किला से किया ऐसा ऐलान, बिस्तर से उठ कर नाचने लगा हर हिंदुस्तानी

हर-घर तिरंगा यात्रा

Pilkhuwa:अगर तिरंगा यात्रा की बात करें तो  पिलखुवा शहर मैं खाकी ही खाकी और खाकी के हाथ में तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा था जिधर भी नजर उठा कर देख रहे थे खाकी की लंबी-लंबी कतार में चल रहे पुलिस वाले और उनके साथ चल रहे आला अधिकारी उनके हाथ में तिरंगे झंडे ही दिखाई दे रहे थेफिल्मफेयर की बात करें तो फलों बिल्कुल ही तिरंगा में हो गया था, और अगर पिलखुवा शहर के लोगों की बात करें तो वह जगह-जगह तिरंगा यात्रा पर फूलों की बरसा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे थे और इस समय नहीं तो कोई यह देख रहा था कि मैं हिंदू या मुस्लिम सभी लोग तिरंगा यात्रा में फूल बरसा रहे थे और सभी भारत माता कि जय जय कर भी कर रहे थे

Uttar Pradesh News: लखीमपुर में 10 सेकेंड में नदी में समाया शिव मंदिर, शारदा नदी उफान पर, ग्रामीणों में डर व दहशत

Tags: hapur newshar ghar tirangaUP Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025
Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा
Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा
Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा
Pilkhuwa: हर-घर तिरंगा यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत, जनपद हापुड़ के पिलखुवा में निकली यात्रा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?