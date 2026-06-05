Home > आध्यात्मिक विकास > अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान

Amarnath Yatra News: अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले अनंतनाग पुलिस ने QR-बेस्ड पहचान ऐप शुरु किया है. यह ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स के  पंजीकरण और सत्यापन में मदद करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जनसमूह प्रबंधन बेहतर हो पाएगा.

By: Team InKhabar | Published: June 5, 2026 7:27:36 PM IST

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा 'पहचान ऐप' डाउनलोड.
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा 'पहचान ऐप' डाउनलोड.


Amarnath Yatra News: अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले अनंतनाग पुलिस ने QR-बेस्ड पहचान ऐप शुरु किया है. यह ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स के  पंजीकरण और सत्यापन में मदद करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जनसमूह प्रबंधन बेहतर हो पाएगा. 
अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है. यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए ‘पहचान ऐप’ लॉन्च किया है. यह एक QR-बेस्ड मोबाइल ऐप है, जिसके अन्तर्गत सिर्फ यात्रियों की पहचान ही नहीं वहां सेवाएं दे रहे अधिकारियों की भी पहचान सत्यापित करने में अहम् भूमिका निभा सकता है. इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित माहौल तो मिलेगा ही वरन् फर्जी पहचान वाले लोगों पर भी निगरानी रखना संभव हो पाएगा

जानिए क्या है पहचान ऐप 

अनंतनाग पुलिस का यह ऐप यात्रा मार्ग और पर्यटन स्थलों पर काम करने वाले सेवा कर्मचारियों की पहचान को भी सत्यापित करेगा. ताकि सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकें. पुलिस का मानना है कि व्यवस्थित और रेगुलेटेड व्यवस्था से विवाद, ज्यादा पैसे वसूलने और अव्यवस्था जैसी समस्याएं कम होंगी. पुलिस का मानना है कि व्यवस्थित और रेगुलेटेड व्यवस्था से विवाद, ज्यादा पैसे वसूलने और अव्यवस्था जैसी समस्याएं कम होंगी.

You Might Be Interested In

सुरक्षा इंतजाम में आएगी मजबूती

पुलिस के अनुसार, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है. इस ऐप की सहायता से पर्यटक अपनी यात्रा को और भी सुगम और सुरक्षित बना सकते है. यह ऐप पंजीकृत लोगों को गैर-पंजीकृत लोगों से अलग करने में भी मदद करेगा. इस ऐप के जरिए सभी अधिकृत लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा. इससे यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी. पुलिस का मानना है कि व्यवस्थित और रेगुलेटेड व्यवस्था से विवाद, ज्यादा पैसे वसूलने और अव्यवस्था जैसी समस्याएं कम होंगी. साथ ही भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी.

यात्रा शुरू होने का समय

पुलिस के अनुसार पहचान ऐप से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी. अमरनाथ यात्रा 2026 आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक जारी रहेगी. यात्रा से पहले इस तरह का कदम वाकई में काबिले तारीफ है. 

Tags: Amarnath Newsamarnath yatraAmarnath Yatra 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगले दो दिनों में कहां-कहां होगी बारिश?

June 5, 2026

गर्मियों में कैसे रखें त्वचा का ख्याल?

June 5, 2026

बारिश में होने वाली 6 बीमारियां

June 5, 2026

बूंद-बूंद को तरसते हैं भारत के ये 8 खूबसूरत शहर,...

June 5, 2026

बारिश के दिनों में भूलकर भी न खाएं ये फूड्स

June 5, 2026

गर्मी में ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए?

June 5, 2026
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को करना होगा ‘पहचान ऐप’ डाउनलोड, प्रशासन QR कोड से करेगी यात्रियों की पहचान